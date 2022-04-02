Жители Нового Сулака добились установки перехода через железную дорогу

02 апреля 2022, 13:18

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Пешеходный переход через железные пути оборудован близ поселка Новый Сулак на месте стихийного перехода, которым были вынуждены пользоваться местные жители, в том числе и школьники. На площадке появились покрытие, перила и указатели, сообщили активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 февраля в соцсетях распространился видеоролик на кадрах которого была показана группа жителей Нового Сулака во время акции протеста около железнодорожных путей. По словам участников акции, жители Нового Сулака, в том числе и дети, идущие в школу, вынуждены были пересекать железнодорожные пути перед движущимися поездами из-за отсутствия перехода. 8 февраля чиновники отреагировали на просьбу сельчан и пообещали обустроить переход.

В поселке Новый Сулак обустроен пешеходный переход через железнодорожные пути, сообщила пресс-служба регионального отделения Общественного народного фронта (ОНФ) в Дагестане.

"Российские железные дороги (РЖД) выполнили взятые на себя обязательства и обустроили пешеходный переход. В месте стихийного перехода появились деревянный настил, перила и соответствующие знаки. Теперь дети и взрослые могут спокойно переходить железную дорогу. Приближающийся состав сложно не заметить – на подъезде к переходу он несколько раз подает сигнал", – привело сегодня РИА "Дагестан" слова члена регионального отдела ОНФ Чергеса Таймасханова.

Стихийным переходом массово пользовались местные школьники, так как имеющийся переход располагался в полутора километрах от стихийного, добавил он.

Напомним, что ранее сельчане также рассказывали, что идущие в школу дети были вынуждены пересекать железнодорожные пути перед движущимися поездами. Железная дорога располагается между селом Зубутли-Миатли Кизилюртовского района и поселком Новый Сулак. Местные жители также ранее жаловались, что обращались в разные инстанции, чтобы им помогли решить эту проблему, но никаких действий предпринято не было.

В начале февраля активисты обратились в РЖД с просьбой обустроить пешеходный переход, компания согласилась рассмотреть предлагаемые варианты. При этом администрация должна обустроить подходные пути – проложить дорожки и осветить их.

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