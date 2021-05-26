Автотрасса в Дагестане повреждена в результате ливня

26 мая 2021, 07:40

Сильный ливень размыл участок автодороги Буйнакск – Гимры – Чирката в Унцукульском районе, после чего движение по автотрассе было приостановлено. Водители могут попасть в соседние районы по объездной дороге, сообщил Минтранс Дагестана.

Автомобильная дорога Буйнакск – Гимры – Чирката оказалась размыта в результате сильного ливня, сообщила пресс-служба Минтранса региона. "В связи с размывом полки дороги на 48-м километре автомобильной дороги республиканского значения Буйнакск – Гимры – Чирката в результате прошедших ливневых дождей с 19.00 по мск дорога с 36-го по 49-й километр закрыта", – привел в ночь на 26 мая сообщение ведомства "Вестник Кавказа".

Движение по дороге ограничено, водители могут проехать в сторону Гумбетовского, Ботлихского и Цумадинского районов через Ашильтинский перевал, привело в ночь на 26 мая сообщение Минтранса Дагестана РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что 5 мая в результате прошедших сильных дождей в трех горных районах Дагестана оказались поврежденными и разрушенными пять автодорог.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Унцукуль (административный центр Унцукульского района Дагестана) прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха составит +12 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 27 мая ожидается сильный дождь, температура воздуха понизится до +11, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.