Перекрытая камнями дорога в горах Дагестана. Скриншот со страницы со страницы министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана в Instagram. https://www.instagram.com/p/COfrpFmHRsK/

05 мая 2021, 22:20

Пять автодорог повреждены в Дагестане после ливней

В результате прошедших сегодня сильных дождей в трех горных районах Дагестана оказались поврежденными и разрушенными пять автомобильных дорог, сообщило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Как писал "Кавказский узел", сегодня во время ливней и сильного ветра возникли проблемы с электричеством в населенных пунктах  12 районов Дагестана. Аварии были устранены к 15.00 мск, отчитались энергетики.

Разрушенными после ливней оказались автодороги в Цумадинском, Цунтинском, Шамильском районах и в Бежтинском участке, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана на своей странице в Instagram.

По его данным, перекрыта автодорога республиканского значения Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал на 105-м километре, где произошёл обвал верхового откоса дороги и сошли селевые потоки. В работе по ликвидации последствий здесь задействовано две единицы техники. Предварительное время открытия дороги - вечер 6 мая. Также в Цумадинском районе на восьмом километре автодороги республиканского значения Агвали – Шаури – Кидеро продолжаются работы по расчистке обвала верхового откоса дороги габаритными валунами. К вечеру движение трассе было восстановлено.

Кроме того, на 33-м и 54-м километрах этой же автомобильной дороги в Цунтинском районе произошли повреждения трассы селевыми наносами. Работы по ликвидации последствий здесь планируется завершить также к 6 мая, а пока движение осуществляется по временной схеме. На двух участках автодороги республиканского значения Тлядал – Бежта – Кидеро дорожное полотно повредили оползень и камнепады. Здесь также работают дорожники, движение транспорта организовано по временной схеме. В Шамильском районе на 77-м километре автомобильной дороги республиканского значения Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал движение перекрыто с 13.00 мск. Работы по расчистке обвала уже завершены, и движение осуществляется в штатном режиме, указано в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Кидеро (административный центр Цунтинского района), Агвали (административный центр Цумадинского района), в Хебде (административный центр Шамильского района) и в Бежтинском участке ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, которые прекратятся к утру. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 75 тысяч жителей Дагестана остались без электричества", "Восстановлено сообщение с отрезанными лавиной дагестанскими селами", "Жители Дагестана пожаловались на условия жизни после эвакуации из-за оползня".

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