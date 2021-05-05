Электричество вернулось в дома жителей 12 районов Дагестана

05 мая 2021, 17:00

Устранены аварии, оставившие без электричества более 75 тысяч человек, отчиталось МЧС Дагестана. Энергетики продолжают работать в особом режиме.

Как писал "Кавказский узел", сегодня во время ливней и сильного ветра возникли проблемы с электричеством в 75 населенных пунктах Дагестана.

Электроснабжение восстановлено во всех 12 районах республики, сообщило МЧС Дагестана. "Отключенных потребителей нет", - подчеркивается в сообщении.

Аварии были устранены еще к 15.00, отчиталась компания "Россети Северный Кавказ". "Энергетики продолжают мониторинг метеоусловий и в особом режиме работы готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций", - сообщается в публикации на сайте компании.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дербенте скорость ветра составляет 6 м/с, идет умеренный дождь. В Хасавюрте сегодня слабый дождь, скорость ветра 4 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.