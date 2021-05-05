ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

05 мая 2021, 09:41

Более 75 тысяч жителей Дагестана остались без электричества

Во время ливней и сильного ветра возникли проблемы с электричеством в 75 населенных пунктах Дагестана, сообщили сегодня "Россети Северный Кавказ".

Сегодня в Дагестане с утра идут ливни, дует ветер порывами до 20 м/с, что грозит массовыми отключениями электричества. В зоне риска оказались жители Дербентского, Буйнакского, Бабаюртовского, Карабудахкентского, Кизлярского, Тарумовского, Каякентского и Хасавюртовского районов, сообщили "Россети-Северный Кавказ" на своем сайте.

К 07.00 мск остались без электричества около 75 100 человек в 75 населенных пунктах. К аварийно-восстановительным работам привлечены 65 бригад электриков, передал сообщение "Россетей" "Интерфакс".

По данным МЧС республики, частичное отключение света произошло в 12 районах: Дербентском, Казбековском, Карабудахкентском, Кизлярском, Буйнакском, Магарамкентском, Ахтынском, Каякентском, Хасавюртовском, Хивском, Табасаранском и Сулейман-Стальском районах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дербенте скорость ветра составляет 6 м/с, идет умеренный дождь. В Хасавюрте сегодня слабый дождь, скорость ветра 4 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Энергетики отчитались о возобновлении подачи электричества в Дагестане", ""Россети" отчитались о возобновлении подачи электричества в села Дагестана", "Число обесточенных сел в Дагестане выросло до 189".

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