Электрический столб. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 апреля 2021, 14:35

Южная Осетия осталась без электричества

Южная Осетия полностью обесточена, бригада энергетиков выехала на поиск места аварии, сообщили в госкомпании "Энергоресурс".

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 24 марта из-за аварии на ЛЭП была прекращена подача электричества в Южную Осетию. Республиканская больница, хлебопекарни и госучреждения обеспечивались электроэнергией с помощью дизельных генераторов, а в жилых домах не было света, и возникли проблемы с отоплением. В тот же день в Цхинвале закрылись все детские сады, кроме двух, оборудованных дизельными генераторами, сегодня прекратили работу школы. Энергетики отчитались об устранении аварии днем 25 марта.

У Южной Осетии нет собственных источников электроэнергии. В 2019 году власти республики рассматривали вопрос о строительстве малой ГЭС на Зонкарском водохранилище, но решили, что это нецелесообразно из-за малой мощности и высокой себестоимости электроэнергии, указано в публикации "Sputnik-Южная Осетия" от 23 апреля 2019 года.

В районе 12.00 мск в Южную Осетию перестало поступать электричество. "Отключение электроэнергии произошло из Северной Осетии. Пока ни мы, ни североосетинские коллеги не смогли определить характер и причину проблемы, а также возможное место аварии на ЛЭП", - привел сегодня "Sputnik Осетия" слова представителя ГУП "Энергоресурс".

Бригада энергетиков выехала в Дзау для мониторинга линии электропередачи, сообщили в дежурной части МЧС Южной Осетии. "Из Северной Осетии нам сообщают о том, что свет подается в республику, однако по каким-то причинам электроснабжение не может быть восстановлено", - привело в 12.57 мск ИА "Рес" слова представителя ведомства.

Напомним, Россия более трех лет назад выделила Южной Осетии мощный генератор для аварийного электроснабжения, но регулярные отключения электричества продолжаются, возмутились после отключения электричества в республике пользователи Instagram, позиционирующие себя как местные жители. Генератор в качестве альтернативного источника энергии на случай чрезвычайных ситуаций был предоставлен Россией в конце 2017 года. В январе 2018 года правительство Южной Осетии указало на своем сайте, что установка генераторов большой мощности "не одноминутное дело" и "требует тщательной подготовки". За три года никакой информации об установке генератора на сайте правительства не появилось.

Примечание:

"Школы закрылись в Цхинвале из-за отсутствия электричества", "Школы и детсады возобновили работу в Южной Осетии", "Школы и детсады возобновили работу в Южной Осетии".

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