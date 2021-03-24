Жители Южной Осетии потребовали от властей отчета об аварийном генераторе

24 марта 2021, 12:55

Россия более трех лет назад выделила Южной Осетии мощный генератор для аварийного электроснабжения, но регулярные отключения электричества продолжаются, возмутились пользователи Instagram, позиционирующие себя как местные жители. В Цхинвале сегодня закрылись все детские сады, кроме двух, оборудованных дизельными генераторами.

Как писал "Кавказский узел", Южная Осетия в ночь на 24 марта оказалась обесточенной из-за аварии на линии электропередачи, ремонтным бригадам не удалось найти место обрыва к утру. Республиканская больница, хлебопекарни и госучреждения обеспечиваются электроэнергией с помощью дизельных генераторов, а в жилых домах не только нет света, но и возникли проблемы с отоплением.

Южная Осетия обеспечивается электроэнергией из России через Рокский перевал по линии электропередачи 110 кВ из Северной Осетии. Это единственный источник электричества для республики. Население Южной Осетии регулярно, по несколько раз в году, остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП в горах.

Отключение электричества в некоторых домах означает также отсутствие тепла и водоснабжения, указал читатель Instagram-паблика "ЧП. Цхинвал" gandi1656. "А жители, у которых индивидуальное отопление? Ни воды, ни тепла! Где миллионы, перечисленные на генератор?" - задал он риторический вопрос властям Южной Осетии.

Вопрос о том, где обещанный генератор, задали и другие авторы комментариев, позиционирующие себя как жители Южной Осетии.

Генератор необходим Южной Осетии как альтернативный источник энергии на случай чрезвычайных ситуаций. Он был выделен Россией еще в конце 2017 года. В январе 2018 года правительство Южной Осетии указало на своем сайте, что установка генераторов большой мощности "не одноминутное дело" и "требует тщательной подготовки". За три года, к 12.55 мск 24 марта, никакой информации об установке генератора на сайте правительства не появилось.

Пользователи Instagram выразили возмущение технической отсталостью Южной Осетии в XXI веке. "Китайцы на Луне флаг свой водрузили, а мы за 20 с лишним лет не можем эти провода нормально сделать", - возмутилась margo___margo__. "Как только погодные условия меняются, здесь вечно проблемы! Мы что, в каменном веке живем?" - написал, в свою очередь, gandi1656.

"Я помню, у Цхинвали своя ГЭС была в 70-е годы, а сейчас XXI век", - посетовала galina_sanakoeva.

У Южной Осетии нет собственных источников электроэнергии. В 2019 году власти республики рассматривали вопрос о строительстве малой ГЭС на Зонкарском водохранилище, но решили, что это нецелесообразно из-за малой мощности и высокой себестоимости электроэнергии, указано в публикации "Sputnik-Южная Осетия" от 23 апреля 2019 года.

"Вот это и есть Республика Южная Осетия с ее реалиями - и таможнями, и генераторами. Все это как зона отчуждения", - написала tucha921.

К 12.55 мск 24 марта эта публикация собрала 192 "лайка" и 24 комментария. У паблика "ЧП. Цхинвал" 61,6 тысячи подписчиков.

В 2020 году в Южной Осетии из-за строгих требований российских таможенников возникли перебои с продуктами. Южноосетинские предприниматели проводили акции протеста, добиваясь решения проблем с ввозом товаров через пункт пропуска "Нижний Зарамаг" на границе с Россией. Президент Анатолий Бибилов сообщал, что власти пытаются достигнуть с Россией хотя бы устных договоренностей о порядке ввоза товаров. После того, как предприниматели Южной Осетии пошли на хитрость и стали ввозить продукты через таможню на легковых автомобилях, прилавки магазинов вновь заполнились. Однако, по словам предпринимателей, связанные с этим дополнительные издержки заставляют их повышать цены.

Детсады Цхинвала закрылись из-за отсутствия отопления

В Южной Осетии сегодня не работают детские сады, сообщила начальник Управления образования администрации Цхинвала Ольга Сиукаева. "Из-за отключения электроэнергии образовательный процесс приостановлен во всех дошкольных образовательных учреждениях Цхинвала, кроме ДОУ 1 и ДОУ 17, которые оборудованы дизельными генераторами. Такая вынужденная мера принята в связи с тем, что садики не могут отапливаться без света", - сказала она.

Сиукаева добавила, что уроки в школах не отменены, но занятий в группах продленного дня не будет, передал "Рес".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвале +4 градуса, ночью потеплеет до +8. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.