24 марта 2021, 12:55
Жители Южной Осетии потребовали от властей отчета об аварийном генераторе
Россия более трех лет назад выделила Южной Осетии мощный генератор для аварийного электроснабжения, но регулярные отключения электричества продолжаются, возмутились пользователи Instagram, позиционирующие себя как местные жители. В Цхинвале сегодня закрылись все детские сады, кроме двух, оборудованных дизельными генераторами.
Как писал "Кавказский узел", Южная Осетия в ночь на 24 марта оказалась обесточенной из-за аварии на линии электропередачи, ремонтным бригадам не удалось найти место обрыва к утру. Республиканская больница, хлебопекарни и госучреждения обеспечиваются электроэнергией с помощью дизельных генераторов, а в жилых домах не только нет света, но и возникли проблемы с отоплением.
Южная Осетия обеспечивается электроэнергией из России через Рокский перевал по линии электропередачи 110 кВ из Северной Осетии. Это единственный источник электричества для республики. Население Южной Осетии регулярно, по несколько раз в году, остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП в горах.
Отключение электричества в некоторых домах означает также отсутствие тепла и водоснабжения, указал читатель Instagram-паблика "ЧП. Цхинвал" gandi1656. "А жители, у которых индивидуальное отопление? Ни воды, ни тепла! Где миллионы, перечисленные на генератор?" - задал он риторический вопрос властям Южной Осетии.
Вопрос о том, где обещанный генератор, задали и другие авторы комментариев, позиционирующие себя как жители Южной Осетии.
Генератор необходим Южной Осетии как альтернативный источник энергии на случай чрезвычайных ситуаций. Он был выделен Россией еще в конце 2017 года. В январе 2018 года правительство Южной Осетии указало на своем сайте, что установка генераторов большой мощности "не одноминутное дело" и "требует тщательной подготовки". За три года, к 12.55 мск 24 марта, никакой информации об установке генератора на сайте правительства не появилось.
Пользователи Instagram выразили возмущение технической отсталостью Южной Осетии в XXI веке. "Китайцы на Луне флаг свой водрузили, а мы за 20 с лишним лет не можем эти провода нормально сделать", - возмутилась margo___margo__. "Как только погодные условия меняются, здесь вечно проблемы! Мы что, в каменном веке живем?" - написал, в свою очередь, gandi1656.
"Я помню, у Цхинвали своя ГЭС была в 70-е годы, а сейчас XXI век", - посетовала galina_sanakoeva.
У Южной Осетии нет собственных источников электроэнергии. В 2019 году власти республики рассматривали вопрос о строительстве малой ГЭС на Зонкарском водохранилище, но решили, что это нецелесообразно из-за малой мощности и высокой себестоимости электроэнергии, указано в публикации "Sputnik-Южная Осетия" от 23 апреля 2019 года.
"Вот это и есть Республика Южная Осетия с ее реалиями - и таможнями, и генераторами. Все это как зона отчуждения", - написала tucha921.
К 12.55 мск 24 марта эта публикация собрала 192 "лайка" и 24 комментария. У паблика "ЧП. Цхинвал" 61,6 тысячи подписчиков.
В 2020 году в Южной Осетии из-за строгих требований российских таможенников возникли перебои с продуктами. Южноосетинские предприниматели проводили акции протеста, добиваясь решения проблем с ввозом товаров через пункт пропуска "Нижний Зарамаг" на границе с Россией. Президент Анатолий Бибилов сообщал, что власти пытаются достигнуть с Россией хотя бы устных договоренностей о порядке ввоза товаров. После того, как предприниматели Южной Осетии пошли на хитрость и стали ввозить продукты через таможню на легковых автомобилях, прилавки магазинов вновь заполнились. Однако, по словам предпринимателей, связанные с этим дополнительные издержки заставляют их повышать цены.
Детсады Цхинвала закрылись из-за отсутствия отопления
В Южной Осетии сегодня не работают детские сады, сообщила начальник Управления образования администрации Цхинвала Ольга Сиукаева. "Из-за отключения электроэнергии образовательный процесс приостановлен во всех дошкольных образовательных учреждениях Цхинвала, кроме ДОУ 1 и ДОУ 17, которые оборудованы дизельными генераторами. Такая вынужденная мера принята в связи с тем, что садики не могут отапливаться без света", - сказала она.
Сиукаева добавила, что уроки в школах не отменены, но занятий в группах продленного дня не будет, передал "Рес".
Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвале +4 градуса, ночью потеплеет до +8. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.