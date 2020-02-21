Предприниматели перестали ввозить в Южную Осетию крупные партии товаров

21 февраля 2020, 19:18

Чтобы обойти строгие правила российской таможни, предприниматели провозят товары в Южную Осетию на легковых машинах, это привело к повышению цен. Президент Анатолий Бибилов сообщил, что власти пытаются достигнуть с Россией хотя бы устных договоренностей о порядке ввоза товаров.

Как информировал "Кавказский узел", 13 февраля предприниматели Южной Осетии встретились со спикером парламента Аланом Тадтаевым и попросили его помочь решить проблемы с ввозом товаров через пункт пропуска "Нижний Зарамаг" на границе с Россией. По их словам, большегрузы задерживают на границе, требуя заполнить подробную декларацию в электронном виде, а за это время продукты портятся. 17 февраля около 30 предпринимателей собрались у здания правительства Южной Осетии, чтобы получить ответ на вопрос, разрешат ли провоз грузов через границу с Россией "по старым правилам".

После того как на пункте пропуска "Нижний Зарамаг" таможенники стали требовать заполнять подробные декларации, в магазинах Южной Осетии возникли перебои с продуктами. Местные жители также пожаловались на рост цен.

Пока проблема с декларированием товаров не решена, предприниматели завозят товары в республику легковым автотранспортом. На таможне груз, перевозимый на легковушке, считается личными вещами либо товарами личного пользования, но не товарной партией. "Естественно, в прежних объемах мы не покупаем. Хотя спрос сейчас есть, но нет возможности ввести все в желаемых объемах. Некоторые предприниматели уже продали свой большегрузный транспорт и приобрели пассажирские «минивены». В эту машину загружаешь несколько коробок с разными товарами, раскладываешь их у ног пассажиров, и проезжаешь таможню. Каждая коробка как бы принадлежит одному из пассажиров, это его личные вещи. А дома уже выгружаем на полки магазинов", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" предприниматель Жанна.

По ее словам, в первую очередь исчезает с прилавков молочная продукция и яйца.

Еще одна местная жительница сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что таксисты, которые занимались частным извозом по маршруту Цхинвал - Владикавказ - Цхинвал, теперь стали заниматься доставкой грузов.

Жителей Южной Осетии возмутил рост цен

На государственном заводе хлебобулочных изделий корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что запасов муки достаточно, и на таможне она пропускается свободно. "У нас всегда есть запасы на длительный срок. Не переживайте, без хлеба и булочек никто не останется. Уж хлеб-то точно будет", - заверил заведующий складом завода.

Нет проблем и с бензином, поскольку горюче-смазочный материал поступает в республику по квоте, без всякого декларирования и пошлин.

В магазинах есть овощи и фрукты - их в Южную Осетию завозят преимущественно из Грузии, но не напрямую, а через Владикавказ.

9 сентября 2019 года Южная Осетия закрыла границу с Грузией на неопределенное время в связи с обустройством нескольких грузинских блокпостов у пункта пропуска и нагнетанием напряженности. Власти Грузии заявили, что это привело к гуманитарному кризису в Южной Осетии.

По словам предпринимателей, которые занимаются торговлей овощами и фруктами, их приходится ввозить на легковом транспорте, и за счет больших затрат на бензин цены растут. "Килограмм огурцов стоит 230 рублей, апельсины - 150 рублей за килограмм, мандарины - 120 рублей, картошка - 70 рублей. Цены на все товары в среднем выросли от 30 до 50 рублей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из предпринимателей.

Местные жители возмущены резким скачком цен. "Цены на фрукты-овощи как в Магадане. Сейчас пользуются ситуацией и резко подняли цены. Будут оправдываться новыми таможенными правилами. Пусть закроют уже свои лавки, раз им накладно провозить на легковых машинах. Так нет, эта ситуация им на руку", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Цхинвала Ирма.

Власти Южной Осетии пытаются договориться с Россией

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заверил, что власти решат проблему с ввозом грузов через границу с Россией. "Постараюсь в ближайшее время. Я знаю все ваши проблемы, но создался определенный коллапс. Есть требования Евразийского таможенного союза, и мы зависим от них", - сказал Бибилов на встрече с предпринимателями, состоявшейся 20 февраля. В тот же день у здания администрации президента собрались около 40 владельцев магазинов.

В первую очередь власти стремятся заключить устные договоренности с российскими таможенниками о пропуске товаров через границу, а затем планируют направить российским коллегам пакет предложений о решении проблемы на законодательном уровне, сообщил Бибилов. "Южная Осетия не транзитная территория. Эти товары не вывозятся в третьи страны. Они остаются в нашей республике, и это легко понять при контроле ввозимых объемов на таможне. Я думаю, что мы найдем решение с российскими коллегами", - сказал президент Южной Осетии.

Единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией является Транскавказская магистраль (Транскам), которая проходит через Главный Кавказский хребет, отмечается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Транскавказская магистраль".

Предприниматели указали на встрече, что им дорого обходится декларирование на границе, поскольку пошлина взимается с каждого вида товара. Так, за каждый вид моющего средства или другого товара бытовой химии надо заплатить 300 рублей, тогда как в одной партии может быть от 200 наименований, сообщили участники встречи. Декларация продуктов обходится в 100 рублей за один вид товара.

"Проблема с декларированием товаров стоит давно, но негласно нам декларировали до десяти наименований, а остальное пропускали просто так. Во-первых, если каждый предприниматель будет декларировать все 200 наименований товаров, этот весь товар надо на таможне выгрузить, проверить, зафиксировать, потом загрузить это все обратно. Это невыносимые условия", - сказал один из предпринимателей.

Он добавил, что выполнение столь строгих правил декларирования неизбежно отразится на ценах в магазинах. "Надбавка на товар несущественная. Мы должны раскидать цены так, чтобы покрыть цены на топливо, на водителя, грузчиков, оплату деклараций и прочих документов разрешительных для предпринимателей, и процент на прибыль. При полном декларировании всего товара цены на наши товары будут очень высокими", - сказал бизнесмен.

Продавцы мясом пожаловались, что для вывоза мяса из России необходимо получить целый пакет разрешительных документов - от санитарной книжки и до разрешения министерства сельского хозяйства России.

Кроме того, всем предпринимателям необходимо получать на автовокзале Цхинвала специальные пропуски. Они бесплатны, но больше одного пропуска на человека не выдают, указали участники встречи с президентом. "То есть, если у меня две грузовые машины, мне два пропуска не выдают", - указал владелец одного из магазинов, Махар.

Многие товары приходится ввозить в Южную Осетию нелегально, указали предприниматели. "Мы, как представители непризнанной республики, не можем сотрудничать с зарубежными производителями. Если, условно говоря, мы можем с НДС заводить продукцию «Невская косметика», то мы не можем официально завозить продукцию «Колгейт» или «Кока-Колу». Поэтому все это мы завозим контрабандой, а закупаем на оптовых базах в Пятигорске", - признались бизнесмены.