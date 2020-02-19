Зурабишвили пожаловалась в ООН на запрет грузинских лекарств в Южной Осетии

19 февраля 2020, 13:48

Запрет на продажу медикаментов грузинского производства и невозможность купить их в Грузии из-за закрытия границы нарушает права жителей Южной Осетии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в письмах в ООН, Совет Европы и Всемирную организацию здравоохранения.

Как информировал "Кавказский узел", 10 февраля по указанию властей Южной Осетии в аптеках были изъяты медицинские препараты с грузинскими надписями. Рейды продолжились, и 17 февраля такие лекарства были изъяты еще в двух аптеках. Это вредит местным жителям - как грузинам, так и осетинам - и направлено на разрыв связей с остальной частью Грузии, заявила в связи с этим грузинский министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

Жители Южной Осетии еще в январе пожаловались на дефицит медицинских препаратов и изделий, Генпрокуратура отчиталась о начале проверки медицинских складов, Центральной больницы и аптечного управления.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправила письма Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения, Верховному комиссару ООН по правам человека и Комиссару Совета Европы по правам человека, сообщила пресс-служба президента Грузии.

"Президент отмечает, что закрытие так называемых переходных пунктов [на границе] и запрет на употребление медикаментов ограничивают фундаментальные права человека, которые касаются права на здоровье, права на жизнь и свободу передвижения", - процитировал сегодня на своем сайте сообщение пресс-службы президента "Первый канал" грузинского телевидения.

Президент указала, что из-за введенных запретов прежде всего страдают пенсионеры, многие из которых нуждаются в постоянном приеме лекарств, со ссылкой на пресс-службу Зурабишвили сообщило "Эхо Кавказа".

В феврале Южная Осетия столкнулась с дефицитом не только лекарств, но и продуктов питания. Перебои с поставками в продуктовые магазины возникли после того, как на пункте пропуска "Нижний Зарамаг" таможенники стали требовать заполнять подробные декларации. Местные жители также пожаловались на рост цен.

Саломе Зурабишвили призвала международные структуры способствовать открытию пропускных пунктов на границе, информировала сегодня "Грузия Online".

9 сентября 2019 года Южная Осетия закрыла границу с Грузией на неопределенное время в связи с обустройством нескольких грузинских блокпостов у пункта пропуска и нагнетанием напряженности. С 2 декабря по 6 февраля власти открывали пункт пропуска "Раздахан" для местных жителей, не имеющих гражданства России или Южной Осетии, чтобы они смогли получить пенсию на грузинской территории.

Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированными Россией территориями. Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года, после чего Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой. О предшествовавших этому боевых действиях рассказывается в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".