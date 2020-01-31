Жители Ленингорского района получили возможность выехать в Грузию

31 января 2020, 13:35

До 6 февраля Южная Осетия открыла пункт пропуска "Раздахан" для жителей Ленингорского района, не имеющих российского и югоосетинского гражданства. Раз в два месяца они имеют возможность выезжать в Грузию для получения пенсий и высокотехнологичной медпомощи.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября 2019 года Южная Осетия закрыла границу с Грузией на неопределенное время в связи с обустройством нескольких грузинских блокпостов у пункта пропуска и нагнетанием напряженности. 2 декабря 2019 года было принято решение о возобновлении пропуска через границу для тех, кто нуждается в лечении и едет в Грузию за пенсиями.

Работа пункта пропуска впервые с момента закрытия границы в сентябре 2019 года возобновилась 24 января. В срок до 6 февраля жители Ленингорского района Южной Осетии без югоосетинского и российского гражданства могут выезжать в Грузию для получения пенсий и высокотехнологичной медпомощи, сообщил "Sputnik-Южная Осетия" со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности Южной Осетии.

"Жители Ленингора, имеющие соответствующие документы - пропуск, смогут пересекать границу в течение 10 дней", - цитирует главу Ленингорского района Виталия Мамитова ИА "Рес". По словам чиновника, за этот период через границу смогут пройти около 300 человек.

Пункт пропуска "Раздахан" будет работать с 8.00 до 11.00 мск для выезда на территорию Грузии и с 17.00 до 20.00 мск для въезда на территорию Южной Осетии. О следующем открытии пункта пропуска для выезда жителей республики в Грузию будет сообщаться через органы власти района.

Власти Грузии заявили ранее, что жительница приграничного района Маргарита Мартиашвили, перенесшая инсульт, умерла в клинике в Цхинвале из-за отсутствия квалифицированной медпомощи. 3 ноября при падении в колодец пострадала Тамар Гигаури, однако власти Южной Осетии отказались разрешить перевезти ее в Грузию на лечение. Грузинский врач-ортопед Важа Гаприндашвили был задержан 15 ноября за нарушение границы с Южной Осетией. После освобождения 28 декабря он заявил, что поехал проконсультировать пациента, имя которого назвать отказался. Близкие врача считают, что Гаприндашвили намеревался помочь Тамар Гигаури.

Открытие пункта пропуска в постоянном режиме пока не планируется. "Граница в Раздахан будет закрыта до тех пор, пока незаконный пост в районе села Уиста не будет убран", - приводит слова Анатолия Бибилова на встрече с российскими пограничниками сайт президента Южной Осетии.