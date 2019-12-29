Грузинские политологи оценили роль Кремля в освобождении Гаприндашвили

29 декабря 2019, 03:50

Освобождение осужденного в Южной Осетии за нарушение границы врача Важи Гаприндашвили состоялось благодаря действиям российских властей, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи. Они считают, что Южная Осетия в этой истории пыталась выглядеть как "самостоятельный игрок".

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря врач Важа Гаприндашвили, осужденный в Южной Осетии за нарушение границы, был освобожден и вернулся в Грузию. Президент Анатолий Бибилов объяснил свое решение тем, что Гаприндашвили сотрудничал со следствием и лично попросил о помиловании.

20 декабря суд в Южной Осетии приговорил задержанного в приграничном районе президента Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии Важу Гаприндашвили к году и девяти месяцам заключения, признав его виновным в нарушении границы. Власти Грузии заявили, что будут добиваться освобождения Гаприндашвили через международные структуры. Приговор осудили правительство США и Евросоюз.

Важа Гаприндашвили провел после своего освобождения 28 декабря пресс-конференцию. По его словам, в заключении в Южной Осетии он не подвергался давлению и не сталкивался с агрессией, передает "Мтавари архи".

Гаприндашвили рассказал, что в Южную Осетию он поехал, чтобы посетить больного.

"Основная причина состояла в том, чтобы увидеть моего пациента. Я не могу назвать его фамилию, и где он живет, потому что это, вероятно, стало бы проблемой для него. Когда меня арестовали, я сказал пограничникам, что я хотел увидеть церковь в деревенском монастыре", - перевела слова Гаприндашвили на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, первые четыре дня он находился в камере предварительного заключения, затем его перевели в одиночную камеру.

"От местных жителей, независимо от того, кто были охранники, нет агрессии или плохого отношения", - отметил он.

Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированными Россией территориями. Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года, после чего Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой. О предшествовавших этому боевых действиях говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

Освобождение Гаприндашвили приветствовал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. "В будущем таких задержаний больше не должно происходить, и для любого человека свободное передвижение должно быть гарантировано", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Окончательное решение об освобождении Гаприндашвили принял Кремль

По мнению директора Центра стратегических исследований Кавказа Мамуки Арешидзе, главная заслуга в освобождении Гаприндашвили - это позиция международной общественности, однако окончательное решение было принято в Кремле.

"Само присутствие Гаприндашвили в Цхинвали создавало для России определенную проблему... Человек попал - случайно или неслучайно - на территорию, контролируемую цхинвальскими властями. Этот человек – врач. Никто не смог доказать его вину как диверсанта или провокатора или еще что-то в этом роде. И, тем не менее, его не выпускали. Это было связано с большими репутационными проблемами", - сказал Арешидзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в освобождении Гаприндашвили сыграло роль давление внутри российской элиты. При этом он не видит предпосылок утверждать, что Москва назвала Грузии какую-либо цену за освобождение врача.

По мнению Арешидзе, то, что Гаприндашвили попросил о помиловании не означает, что он признал вину. "Это не является юридическим эквивалентом признания вины. Человек может попросить о помиловании именно потому, что считает себя невинно осужденным", - заявил он.

"Моей позицией было с первого дня, и я ее не менял, что я не покидал границ Грузии, потому что я знаю, что значит пересекать границу... В этом году мне довелось побывать примерно в семи странах. Я знаю, что значит пересекать границу, как это происходит. Я с самого первого дня, были ли это российские пограничники или сотрудники цхинвальской милиции, говорил, что не покидал территории Грузии. Я нахожусь на оккупированной Россией территории Грузии", - приводит слова Гаприндашвили "Эхо Кавказа".

Арешидзе отметил "теплую риторику" со стороны властей Южной Осетии в отношении Гаприндашвили. По его мнению, это первый подобный случай в отношении задержанных граждан Грузии. "Такой тональности никогда не было еще. Но в данном случае они пытаются позиционировать себя как полноправное государство и сохранить лицо", - считает он.

КГБ Южной Осетии сообщило, что Гаприндашвили сотрудничал со следствием, "демонстрировал доброжелательность, от предложенных угощений не отказывался, хвалил осетинскую кухню".

Южная Осетия хочет выглядеть "самостоятельным игроком"

Арест и приговор Гаприндашвили назвал "нелепостью" глава правления НПО "Коалиция за права временно перемещенных лиц" Зураб Бендианишвили.

Он напомнил, что Гаприндашвили с самого начала заявлял, что является врачом, и вопрос сместился в политическую плоскость, когда внимание на него обратили иностранные посольства и международные организации.

"Рано или поздно его должны были освободить, но русские, конечно, это использовали в свою пользу. Я думаю, что они торговались по определенным моментам с грузинскими властями", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Бендианишвили.

По его мнению, Москва могла потребовать взамен у правящей партии Грузии провести выборы в 2020 году таким образом, чтобы в парламенте 30-40 процентов голосов получили пророссийски настроенные депутаты. В свою очередь грузинские власти вынуждены были согласиться на эти условия, так как находятся в тяжелой ситуации.

"На уличные протесты вышли не только оппозиционные партии, но и беспартийная молодежь. При этом грядут выборы в парламент, так что власть вынуждена была пойти на любые условия, лишь бы повысить свой рейтинг. Даже за счет мест в парламенте", - считает Бендианишвили.

Он также считает, что прошение Гаприндашвили о помиловании не означает признания вины, но смотреть нужно на формулировки в самом прошении.

"Я просил у своих южноосетинских коллег выслать текст прошения, чтобы опубликовать его и у себя на странице, и в СМИ. Но текст так и не выслали, так что у меня нет оснований не доверять Гаприндашвили, который отрицает какую-либо вину", - сказал Бендианишвили.

Сообщая о вынесении приговора Гаприндашвили, пресс-секретарь Верховного суда Южной Осетии Зарина Тедеева отмечала, что он не признал своей вины в нарушении границы, так как отрицает независимость Южной Осетии. КГБ Южной Осетии ранее утверждал, что нарушение границы врачом связано с "гибридной операцией" грузинских силовиков.

По его мнению, доброжелательная риторика по отношению к Гаприндашвили обусловлена желанием властей Южной Осетии выглядеть как самостоятельный игрок.

"Обратите внимание, что официальные власти Южной Осетии едва-едва поспевали за решениями Кремля. Врач уже был освобожден в десять часов утра, и в это же время появилось официальное сообщение от КГБ ЮО о том, что он помилован президентом", - сказал Бендианишвили.

Освобождение врача связано с борьбой внутри российской власти

По мнению политолога Гелы Васадзе, освобождение Гаприндашвили не было ни жестом доброй воли, ни вынужденным шагом.

"Остается только давление изнутри. С самого начала было ясно, что кейс Гаприндашвили разыгрывается между группами внутри российской власти", - заявил Васадзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, доброжелательная риторика в отношении Гаприндашвили скрывает тот факт, что решение о его освобождении было принято в Кремле.

"Какая мизансцена разыгрывается на подмостках местного театра - в данном случае не имеет никакого значения", - заявил Васадзе.

Прокомментировал освобождение Гаприндашвили блогер BERG...man Tbilisi в публикации "Грузинский врач Важа Гаприндашвили - на свободе" на "Кавказском узле". Освобождение Гаприндашвили он назвал "очень приятной новостью".

"В своих материалах я писал, что самый логичный выходи из этой ситуации - освобождение грузинского врача до Нового года. В противном случае было бы просто не понятно, чего добиваются и зачем власти ЮО. Еще хотел бы пожелать не политизировать сейчас это дело, и оставить освобожденного врача и его семью в покое хотя бы на некоторое время", - написал он.

В следующей публикации по теме "Ярмарка тщеславия или искренняя радость по поводу освобождения грузинского врача?" он отметил, что многие грузинские политики стали приписывать себе заслуги в освобождении Гаприндашвили.

"Я и в предыдущем материале написал, что сейчас большинство грузинских политиков будут бить себя в грудь и выкрикивать, это я, я, я... освободил врача. "Это мой звонок, мои усилия, мои связи все решили". Но даже мои прогнозы меркнут перед тем, что я читаю и смотрю", - написал, в частности, он.

Он также задался вопросом, "что пообещала "продажная Мечта" Путину и его марионеткам за это освобождение?"

По предположению близких врача, Гаприндашвили отправился в Ахалгорский район Южной Осетии, чтобы помочь Тамар Гигаури, которую местные власти не дали отвезти на лечение в Тбилиси. Перед этим другая жительница Ахалгори, Маргарита Мартиашвили, умерла в клинике в Цхинвале, не получив квалифицированной медицинской помощи в Грузии. 2 декабря Совбез Южной Осетии разрешил выезд в Грузию жителям Ленингорского района через пункт пропуска "Раздахан" для получения медицинской помощи и пенсий.

3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе. Правозащитники назвали бордеризацию главным фактором антироссийских протестов в Грузии. ОБСЕ поддержала Грузию, выступив против бордеризации.