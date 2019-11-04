Родные жительницы Ахалгори потребовали ее лечения в Грузии

04 ноября 2019, 00:30

Власти Южной Осетии запретили семье местной жительницы Тамар Гигаури, пострадавшей при падении в колодец, перевезти ее на лечение Тбилиси из-за закрытой административной границы.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября Южная Осетия закрыла границу с Грузией на неопределенное время. Причиной закрытия пунктов пропуска было названо нагнетание напряженности со стороны официального Тбилиси в связи с обустройством нескольких грузинских блокпостов у границы. Закрытие границы нарушает права жителей приграничного села Ахалгори, а местная жительница Маргарита Мартиашвили умерла в клинике в Цхинвале, не получив квалифицированную медицинскую помощь в Тбилиси, заявила 31 октября министр Грузии по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили.

Жительница селения Икот Маргарита Мартиашвили перенесла инсульт. Ранее в таких случаях врачи из Ленингора вызывали неотложку из Грузии, которая в течение получаса отвозила больного в Тбилиси. Однако из-за закрытия пункта пропуска "Раздахан" ей было отказано в госпитализации в тбилисскую клинику. Госпитализация в Тбилиси теперь возможна только по линии Красного Креста после согласования с Минздравом и правительством Южной Осетии. На это уходит десять дней, а тем временем больных везут в Цхинвал.

60-летняя Тамар Гигаури 3 ноября упала в колодец глубиной семь метров и получила серьезные травмы, передает "Рустави 2", телеэфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". Родные попытались доставить Гигаури в Тбилиси, но ее отправили в цхинвальскую больницу.

«У них нет ни рентгена, ни специалистов [...] Несмотря на просьбы родственников немедленно доставить ее в Тбилиси, им отказали», - приводит слова главы управы Ахалгорского муниципалитета Нугзара Тиникашвили "Эхо Кавказа".

Тиникашвили заявил журналистам, что он уже известил о необходимости перевезти пациентку в Тбилиси государственные структуры и Красный Крест. Но обычно такая процедура при посредничестве Красного Креста занимает 10 дней, сообщил со ссылкой на Тиникашвили на своем сайте Общественный вещатель Грузии.

Для перевозки пострадавшей в Тбилиси задействована «горячая линия» мониторинга Механизмa предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ), передает сообщение Службы государственной безопасности Грузии Interpressnews.