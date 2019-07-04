В аэропорту Тбилиси. Фото: Пресс-служба аэропорта

04 июля 2019, 09:36

Евросоюз подверг критике запрет перелетов из России в Грузию

Решение властей России запретить авиасообщение с Грузией - необоснованная мера, которая "негативно повлияет" на граждан обеих стран, заявил 3 июля Евросоюз.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня, после массовых беспорядков в Тбилиси, Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. Минтранс также ввел запрет с 8 июля на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Власти Грузии оценили потенциальный ущерб от сокращения числа российских туристов в 710 миллионов долларов.

Волнения в Грузии начались 20 июня после скандала с российской делегацией в здании парламента в Тбилиси. Разгон протестующих вечером того же дня привел к сотням пострадавших и задержанных. О причинах и последствиях этих событий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии–2019".

Евросоюз заявил, что считает "несоразмерным" решение властей России запретить полеты в Грузию, и призвал использовать новый раунд Женевских дискуссий для снижения напряженности, сообщило 3 июля РИА "Новости".

"Последние события в отношениях России и Грузии грозят негативно повлиять на граждан обеих стран. Мы считаем запрет Россией полетов в Грузию необоснованной и диспропорциональной мерой", - процитировал в тот же день заявление официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза ТАСС.

Напомним, что после начавшихся волнений в Тбилиси туристы из Москвы рассказали "Кавказскому узлу", что чувствуют себя в Грузии в безопасности. Однако многие туристы из России начали интересоваться возвратом купленных билетов.

Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Работники туротрасли в Тбилиси рассказали об оттоке российских отдыхающих", "28 пострадавших при беспорядках в Тбилиси остаются в больницах", "Задержанный с "коктейлями Молотова" арестован в Тбилиси".

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