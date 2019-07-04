04 июля 2019, 09:36
Евросоюз подверг критике запрет перелетов из России в Грузию
Решение властей России запретить авиасообщение с Грузией - необоснованная мера, которая "негативно повлияет" на граждан обеих стран, заявил 3 июля Евросоюз.
Как писал "Кавказский узел", 21 июня, после массовых беспорядков в Тбилиси, Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. Минтранс также ввел запрет с 8 июля на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Власти Грузии оценили потенциальный ущерб от сокращения числа российских туристов в 710 миллионов долларов.
Волнения в Грузии начались 20 июня после скандала с российской делегацией в здании парламента в Тбилиси. Разгон протестующих вечером того же дня привел к сотням пострадавших и задержанных. О причинах и последствиях этих событий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии–2019".
Евросоюз заявил, что считает "несоразмерным" решение властей России запретить полеты в Грузию, и призвал использовать новый раунд Женевских дискуссий для снижения напряженности, сообщило 3 июля РИА "Новости".
"Последние события в отношениях России и Грузии грозят негативно повлиять на граждан обеих стран. Мы считаем запрет Россией полетов в Грузию необоснованной и диспропорциональной мерой", - процитировал в тот же день заявление официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза ТАСС.
Напомним, что после начавшихся волнений в Тбилиси туристы из Москвы рассказали "Кавказскому узлу", что чувствуют себя в Грузии в безопасности. Однако многие туристы из России начали интересоваться возвратом купленных билетов.
Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".
Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".