Власти Грузии назвали ущерб от сокращения числа российских туристов

02 июля 2019, 11:41

По оценкам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, в этом году поток туристов из России сократится примерно на миллион человек, что нанесет ущерб экономике в 710 миллионов долларов.

Как писал "Кавказский узел", владельцы туристических компаний, которые ориентировались на российских туристов, уже начали ощущать последствия запрета на авиасообщения между Грузией и Россией - отменяются брони, спрос на бронирование в отелях падает.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан", согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено перевозить пассажиров в Грузию. В свою очередь Минтранс ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля. Из-за снижения турпотока из России грузинский туристический рынок может потерять около 250-300 миллионов долларов, полагают представители общественных организаций. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы из Москвы рассказали, что чувствуют себя в Грузии в безопасности, но многие туристы из России начали интересоваться возвратом купленных билетов.

По словам Мариам Квривишвили, в 2018 году Грузию посетили 1,4 млн туристов из РФ. Это принесло экономике около 2 миллиардов лари (710 миллионов долларов). [Ранее] Национальная администрация туризма Грузии ожидала, что страну посетят около 1,7 миллиона россиян, а вливания в экономику составят порядка 2,5 млрд лари (более 886 миллионов долларов), заявила Квривишвили сегодня в интервью Первому каналу "Общественного вещателя Грузии".

"По нашим прогнозам, к концу года мы не досчитаемся около 1 млн туристов из РФ и потеряем до 2 миллиардов лари", - цитирует сегодня чиновницу ТАСС.

Она добавила, что ее ведомство пытается свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России и ищет новые рынки, в том числе в США и Европе. По словам Квривишвили, с этой целью администрация туризма уже запустила рекламные видеоролики о Грузии на ведущих западных телеканалах, пишет агентство.

Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал специальные справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".