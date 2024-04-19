19 апреля 2024, 19:05

Силовики в Южной Осетии освободили трех граждан Грузии

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Суд в Цхинвале обязал трех граждан Грузии заплатить штраф за незаконное пересечение границы Южной Осетии, после чего они были переданы грузинским властям.

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. 15 апреля стало известно, что силовики задержали трех граждан Грузии у линии разграничения с Южной Осетией.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Трех нарушителей государственной границы Южной Осетии передали грузинским властям, сообщила сегодня пресс-служба Комитета госбезопасности Южной Осетии.

"Задержанные 14 апреля за незаконное пересечение государственной границы Южной Осетии граждане Грузии" 19-летний Отар Терашвили, 20-летний Валерий Гиунашвили и несовершеннолетний "признаны Цхинвальским городским судом виновными по административной статье о незаконном переходе границы", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд постановил оштрафовать их и выдворить за пределы Южной Осетии. Сегодня "нарушители установленным порядком переданы властям Грузии", - проинформировал Комитет госбезопасности.

Напомним, в 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики. 

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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Примечание:

"Грузия в годовщину войны заявила о нарушении прав сельчан на линии разграничения", "Евросоюз призвал Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии", "Международный уголовный суд выдал ордера на арест трех чиновников Южной Осетии".

Автор: "Кавказский узел"

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