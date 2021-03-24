ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

24 марта 2021, 11:19

Жители Южной Осетии остались без электричества из-за аварии

Южная Осетия полностью обесточена после аварии, ремонтным бригадам за ночь не удалось найти место обрыва, сообщили в госкомпании "Энергоресурс".

Без электричества остались жители и Цхинвала, и районов Южной Осетии. Республиканская больница, хлебопекарни и госучреждения обеспечиваются электроэнергией с помощью дизельных генераторов, а в жилых домах не только нет света, но и возникли проблемы с отоплением.

Авария произошла в горах, где уже несколько дней подряд идет снег, предполагают в госкомпании "Энергоресурс". Ремонтные бригады всю ночь обследовали линию электропередачи, но так и не нашли место обрыва. Южная Осетия получает электроэнергию из Северной Осетии, через Рокский перевал - это единственный источник электричества, передал "Рес".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвале +4 градуса, ночью потеплеет до +8. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Отключение электричества произошло минувшей ночью, на участке Северный портал - Дзау. В "Энергоресурсе" не смогли назвать сроки, когда будет восстановлено энергоснабжение, сообщил "Sputnik-Южная Осетия".

Отметим, что вечером 23 марта в связи со снегопадом и угрозой схода лавин был закрыт единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией - Транскавказская магистраль.

Примечание:

"Около 430 грузовиков скопились на КПП "Верхний Ларс"", "Девять горных сел Дагестана блокированы после схода лавины", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней".

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