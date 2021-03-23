Транскавказской магистраль. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии. https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4417150

23 марта 2021, 21:43

Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды

Движение автотранспорта по Транскавказской магистрали сегодня с 21.00 мск запрещено в связи со снегопадом и угрозой схода лавин в этом районе, сообщило главное управление МЧС по Северной Осетии.

"Кавказский узел" также писал, что ранее движение транспорта по Транскавказской магистрали было запрещено вечером 16 марта. Ограничения были связан с непогодой. Дорогу открыли 18 марта.

По данным спасателей, проезд по Транскаму закрыт для всех автомобилей сегодня с 21.00 мск. Решение было принято "в связи со снегопадом, угрозой схода снежных лавин и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств", сообщило сегодня главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Спасатели посоветовали водителям воздержаться от поездок в этом направлении до улучшения погоды.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

"Кавказский узел", также писал, что сегодня с 9.00 мск Военно-Грузинская дорога была закрыта для  всех машин в связи с ухудшением погоды в Грузии. На российской стороне Военно-Грузинской дороги скопилось порядка 428 фур, сообщил Департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центр кризисного управления МЧС по Северной Осетии.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Алагире ожидается переменная облачность при температуре +3 градуса, скорость ветра составит метр в секунду.  24 марта днем потеплеет до +5, пройдет слабый дождь, ветер усилится до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Предприниматели перестали ввозить в Южную Осетию крупные партии товаров", "Южная Осетия открыла границу с Грузией для машины скорой помощи", "Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур".

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