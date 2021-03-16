16 марта 2021, 23:09
Транскам закрыт из-за непогоды
Движение транспорта по Транскавказской магистрали запрещено сегодня с 22.00 мск в связи со снегопадом и угрозой схода лавин, сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии.
По данным спасателей, проезд по Транскаму будет закрыт для всех автомобилей сегодня с 22.00 мск.
Решение принято "в связи со снегопадом, угрозой схода снежных лавин и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств", говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии.
Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".
Спасатели рекомендовали водителям воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения погодных условий и соблюдать меры повышенной безопасности при движении.
"Кавказский узел" также писал, что ранее Транскавказская магистраль (Транскам) была закрыта для всех машин с с 00.00 мск 15 февраля по 20.00 мск 18 февраля. Причиной также были названы снегопад и опасность схода лавин.
Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Алагире ожидается переменная облачность при температуре 0 градусов, скорость ветра составит метр в секунду. 17 марта днем потеплеет до +8, осадков не ожидается, ветер усилится до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.