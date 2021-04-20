Нальчане пожаловались на необоснованные отключения света

20 апреля 2021, 10:51

Энергетики необоснованно начислили плату за электричество жильцам многоквартирного дома в Нальчике, что подтверждается выводами полиции и суда, а затем отключили подачу света, пожаловались жильцы. Энергокомпания пояснила отключения долгами абонентов, а активисты потребовали сделать людям перерасчет.

Жительнице Нальчика Виолетта Шогеновой с февраля 2020 года стали приходить счета-извещения от АО "Каббалкэнерго" за потребленную электроэнергию с многократным увеличением месячного начисления оплаты за общедомовые нужды (ОДН), которые будто бы начислялись автоматизированной системой контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ), которая на самом деле не функционировала. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказала сама Виолетта Шогенова.

2 апреля 2021 года в 13 часов 50 минут мск в квартире заявительницы отключили электроэнергию. "На лестничной площадке находились две женщины одна из которых производила действия по обесточиванию моей квартиры. На просьбу представиться, предъявить служебные удостоверения, а также предъявить документ, на основании которого происходит отключение электричества, женщины ответили отказом, заявив при этом, что отключение произведено за долги", – рассказала Виолетта Шогенова.

Шогенова вызвала полицию, чтобы запротоколировать необоснованные действия отказавшихся представиться и предъявить документы сотрудников "Каббалкэнерго".

Начальник отдела участковых управления МВД по Кабардино-Балкарии подтвердил отличие номеров прибора учета. "В ходе проверки по вашему обращению было установлено, что индивидуальный и общедомовой прибор учета дома №38 по пр. Кулиева в г. Нальчике отличаются от прибора учета, согласно которому вам была начислена задолженность в размере 6064, 54 рубля. После чего 02.04.21 оператором по учету АО "Каббалкэнерго" в вашу квартиру была ограничена подача электроэнергии", – сказано в ответе Шогеновой от начальника ОУУП управления МВД по Кабардино-Балкарии.

Жительнице Нальчика было рекомендовано обратиться по этому делу в суд. Пока что женщине, по ее словам, пришлось оплатить необоснованно выставленный ей счет в размере 6026,54 рубля. Так как суды протянутся несколько месяцев и все это время без электроэнергии она, по ее словам, оставаться не может.

Шогенова обратилась в "Народный контроль Кабардино-Балкарии" с заявлением, в котором сообщила, что ей необоснованно был выставлен завышенный счет за электроэнергию на общедомовые нужды. "К примеру, в счете-извещении за январь 2020 года к оплате была выставлена сумма за ОДН в 20 раз больше среднемесячного показателя", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник общественной организации.

Все попытки прояснить ситуацию в расчетном центре АО "Каббалкэнерго" результата не дали, добавил он. "Было заявлено, что абоненту было доначислено за предыдущий период, платите, мол", – пояснил сотрудник "Народного контроля".

1 февраля 2021 года "Народный контроль Кабардино-Балкарии" направил обращение на имя руководителя АО "Каббалкэнерго" А.И. Докшукина, в котором просил провести перерасчет выставленной оплаты за ОДН, а также разъяснить на основании каких нормативно-правовых документов начислялась абоненту задолженность за ОДН. Ответ за подписью управляющего директора А.И. Докшукина, был получен лишь по прошествии почти двух месяцев.

В ответе указывалось, что согласно показаний прибора учета СЕ 101 (5), № 0077890590315528, на 28 февраля 2021 года за абонентом числится долг в размере 6026,54 рублей. В письме также сообщалось, что оснований для осуществления перерасчета не выявлено".

"Народном контроле Кабардино-Балкарии" утверждают, что расчеты по лицевому счету заявительницы являются неверными. В частности, в приложенной к ответу сводной таблице, а так же в счетах-извещениях указывается, что все показания с индивидуальных приборов учета АО "Каббалкэнерго" получены с помощью автоматизированной системой контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). Между тем, ни один индивидуальный прибор учета электроэнергии в многоквартирном жилом доме по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, дом 38, системой АСКУЭ не оснащены. АСКУЭ установлена только на общедомовом счетчике, однако и тут система не функционирует, отметил сотрудник "Народного контроля".

Кроме того, приведенные в ответе расчеты, в том числе выставляемая абоненту задолженность некорректные, так как основаны на показаниях электрического прибора учета (счетчик электрический) серийный номер которого не совпадает с серийным номером счетчика указанной квартиры, добавил он.

"Народный контроль Кабардино-Балкарии" обратился по этому случаю в правоохранительные органы с просьбой проверить факты на предмет массового применения.

Еще один житель дома №38 также пожаловался, что ему был выставлен счет сверх потребленной электроэнергии на 1000 рублей, будто бы за отключение, а потом за подключение. Между тем, в квартире абонента электроэнергия и не отключалась, и не подключалась. "Мне удалось доказать, что начисление необоснованное и с меня сняли, но не всем это удается, многие предпочитают заплатить, чем обращаться в суд из-за двух-трех и даже шести тысяч", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Мухадин Карданов считает, что ОДН платить надо, но граждане, которые считают, что им выставлены необоснованные и завышенные счета, должны обращаться в суды и доказывать свою правоту, а также взыскивать с ведомства расходы на юриста и даже компенсацию морального вреда. "В этом случае "Каббалкэнерго" и другие коммунальные службы будут более ответственно подходить к вопросу начислений платежей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2020 года жители Нальчика пожаловались, что рост коммунальных тарифов на фоне пандемии усугубил финансовые трудности.