Показания оперативника легли в основу обвинения Свидетелей Иеговы* из Таганрога

11 февраля 2023, 00:24

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На заседании суда по делу таганрогских Свидетелей Иеговы* суд заслушал показания внедренного оперативника об изучении Библии, рассказал адвокат Михаил Кохановский. Краснодарский край и Ростовская область выделяются по числу уголовных дел против Свидетелей Иеговы*, сообщил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2021 года в Таганроге прошли обыски у Свидетелей Иеговы*, был задержан верующий Александр Скворцов. 20 апреля 2022 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Валерия Тибия. 24 ноября 2022 года следователи отчитались о передаче дела в суд. Во время судебного заседания по делу в отношении Свидетелей Иеговы* из Таганрога Александра Скворцова и Валерия Тибия защита допросила свидетеля, который был внедрен к ним силовиками. Он заявил, что верующие не пропагандировали экстремизм и не призывали к нему, рассказал адвокат.

В Таганрогском горсуде прошло заседание по делу местных Свидетелей Иеговы* Александра Скворцова и Валерия Тибия. На заседании были заслушаны показания внедренного в коммуну Свидетелей Иеговы* оперативника, которые зачитал прокурор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Кохановский.

Самого оперативника на суде не было. "Это ключевой свидетель со стороны обвинения. Он был допрошен стороной обвинения два заседания назад. Тогда свои показания он подтвердил. На прошедшем заседании ею (прокурором) были зачтены протоколы (показания оперативника) о том, что верующие читали Библию. Это им зафиксировано на видео и аудио", - рассказал Кохановский.

Сторона обвинения утверждает, что определенная интерпретация Библии является нарушением закона. В частности чтение "Священное Писание - Перевод нового мира", которая внесена в список экстремистских материалов, будет расцениваться как преступление. "Если вы будете читать Синодальный перевод Библии или перевод Макария ("Перевод Библии архимандрита Макария" - Прим. "Кавказского узла"), то это нормально. Книга про перевод нового мира находится в списке экстремистских материалов", - рассказал Кохановский.

Скворцов в 2016 году был уже осужден, ему был назначен условный срок 2.5 года, но уже погашен (на сайте Таганрогского горсуда не содержится информации о делах в отношении Скворцова, в том числе и нынешнем - Прим. "Кавказского узла").

Защита на заседании не выступала. "Нам выступать, на мой взгляд, процесса через три. В ближайшее время будет выступать прокурор", - рассказал Кохановский.

По его словам, он мониторит и другие процессы в отношении Свидетелей Иеговы*. "Но слежу больше за положительными (решениями судов). Отрицательные не очень интересуют. Из положительных – было три оправдательных приговора Верховного суда России, хотя сторона обвинения подала на апелляцию. Чем закончится, неясно. Но в целом, могу констатировать, что оправдательных приговоров практически нет", - рассказал Кохановский.

За 2022 год на юге России было возбуждено девять новых уголовных дел в отношении 15 человек, сообщил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. По этому показателю "лидирует" Краснодарский край: четыре уголовных дела в отношении восьми человек (два уголовных дела в Краснодаре в отношении двух человек; дело в отношении пяти человек в Выселках и дело в Сочи).

"Далее следует Адыгея: три уголовных дела в отношении трех человек в Майкопе. Также одно дело в отношении одного человека в Медногорском (Карачаево-Черкесия) и дело в отношении трех человек в Новочеркасске (Ростовская область)", - сказал Сивульский.

Что касается решений судов, то в 2022 году было вынесено восемь приговоров в отношении 23 человек, отметил Сивульский. 12 человек были приговорены к лишению свободы в колонии, семь получили условный срок, один приговорен к принудительным работам, трое были оштрафованы. Один из оштрафованных - Константин Самсонов из Нефтекумска, которого суд первой инстанции приговорил сначала к 7 годам и 6 месяцам колонии, но апелляция заменила срок в колонии на штраф.

Самые большие сроки в 2022 году на юге России суд назначал в Ростовской области. Шесть верующих из Гуково получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы, отметил Сивульский. В Ставропольском крае 6 лет и 2 месяца получил Виктор Зимовский из Георгиевска. В Астрахани 6 лет колонии суд назначил Анне Сафроновой. На текущий момент это "самый жесткий приговор женщине за веру Свидетелей Иеговы".

"Всего в 2022 году (в России) был осужден 121 человек. Из них 44 верующих приговорены к тюремному заключению. 35 из них осуждены на сроки от шести лет и более. В 2021 году суды вынесли приговоры в отношении 101 человека. Из них 33 человека были приговорены к тюремному заключению. 17 из них получили сроки от шести лет и более (в том числе несколько приговоров по восемь лет, чего не было в 2022 году). Так что, хотя новых "рекордов" по самому длительному тюремному заключению в 2022 году нет, количество суровых приговоров за веру в России выросло", - констатировал Сивульский.

Юг России выделяется на фоне других регионов России, указал он. "На юге России ситуация сильно отличается от региона к региону. Особо массовые преследования проходят в Краснодарском крае и Ростовской области. Вот общая статистика по регионам юга с 2017 года (с момента запрета юрлиц Свидетелей Иеговы*): Краснодарский край - 16 уголовных дел, Ростовская область - 11, Адыгея, Кабардино-Балкария и Ставрополье - по четыре, Карачаево-Черкесия и Астраханская область - по три дела и по одному в Волгоградской области и Дагестане", - подчеркнул он.

В сентябре 2009 года деятельность таганрогской общины Свидетелей Иеговы* была признана экстремистской и запрещена судом. По версии следствия, после запрета группа верующих продолжила проводить богослужения и изучение литературы, признанной экстремистской. Подсудимые не признали своей вины, считая, что их преследуют за религиозные убеждения. 30 ноября 2015 года четверо подсудимых были приговорены к условным срокам, а еще 12 – к штрафам.

7 августа 2020 года в Ростовской области было возбуждено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы* – Алексея Горелого, Евгения Разумова, Никиты Моисеева, Олега Шидловского и Владимира Попова. Вслед за ними был арестован Алексей Дядькин. 21 сентября 2022 года они были приговорены к срокам от шести с половиной до семи лет лишения свободы.

7 июня 2022 года ЕСПЧ вынес решение по делу "МРО Таганрог и другие против России". Запретив деятельность организаций Свидетелей Иеговы* и признав их экстремистскими, Россия нарушила четыре статьи Европейкой конвенции по правам человека: о праве на личную свободу и неприкосновенность, о праве на свободу мысли, совести и религии, о правах на свободу выражения мнения и свободу собраний и объединений, говорится в решении суда.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.