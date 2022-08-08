Александр Акопов, Константин Самсонов, Шамиль Султанов (слева направо). Скриншот https://t.me/pzk_memorial/665 * организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

08 августа 2022, 19:08

Суд смягчил приговоры Свидетелям Иеговы* из Нефтекумска

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция отменила наказание в виде лишения свободы Свидетелю Иеговы* из Нефтекумска Константину Самсонову и назначила ему штраф в 400 тысяч рублей. Двум другим осужденным по этому делу апелляционный суд снизил размер штрафа вдвое.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Нефтекумский райсуд приговорил жителя Нефтекумска Константина Самсонова к 7,5 года лишения свободы, признав его виновным в организации и финансировании экстремистской организации. Двум другим верующим из Нефтекумска, Александру Акопову и Шамилю Султанову, суд назначил штрафы по 500 тысяч рублей, но отменил их уплату из-за длительного пребывания обвиняемых в СИЗО. 30 апреля стало известно, что Самсонов обжаловал приговор. Акопов и Султанов решили не подавать апелляционные жалобы, опасаясь ужесточения приговора, сообщила защита.

Апелляционная инстанция на Ставрополье смягчила приговор Константину Самсонову, заменив реальный срок на штраф в 400 тысяч рублей. Двум другим осужденным, Александру Акопову и Шамилю Султанову, суд снизил размер штрафа с 500 тысяч до 250 тысяч рублей, сообщается сегодня на сайте, где собрана информация об уголовных делах против российских Свидетелей Иеговы*.

Согласно решению суда от 5 августа, ожидается, что Константин Самсонов выйдет на свободу уже сегодня, 8 августа, отмечается в публикации.

Обращаясь к суду на заседании, на котором рассматривалась апелляционная жалоба, Самсонов подчеркнул, что ему чужд экстремизм. "Я не только реализовывал федеральные программы цифровизации здравоохранения, но и участвовал в субботниках по облагораживанию города, не вел аморальный образ жизни, воспитал ответственного сына… Я сам выбрал христианский путь. Это же не экстремизм!" – приводятся в публикации его слова.

Напомним, судебный процесс по делу Самсонова, Акопова и Султанова оказался длительным, он шел больше года, состоялось более 70 заседаний. Гособвинение запросило для подсудимых от восьми до девяти лет лишения свободы. 15 апреля в Нефтекумском райсуде началось оглашение приговора, и в течение шести часов судья зачитывал основную часть приговора, после чего объявил перерыв до 18 апреля. Поддержать обвиняемых к зданию суда пришли около 80 человек.

Самсонов, Акопов и Султанов почти год провели в следственном изоляторе по обвинению в экстремизме, после чего суд 5 декабря 2019 года смягчил им меру пресечения до запрета определенных действий. В феврале 2021 года стало известно, что из-за наложенных судом ограничений обвиняемые не могут вернуться на работу и испытывают сложности с медицинской помощью.

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, и для трех Свидетелей Иеговы* в Нефтекумске прокурор запросил длительные сроки лишения свободы, сообщили 14 апреля "Кавказскому узлу" защитник верующих в Нефтекумске и Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Имущество волгоградской общины "Свидетелей Иеговы"* передано государству", "Арест шести Свидетелям Иеговы* из Ростовской области продлен", "Свидетель Иеговы* Галина Паркова получила условный срок".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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