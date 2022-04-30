Один из трех осужденных Свидетелей Иеговы* в Нефтекумске обжаловал приговор

30 апреля 2022, 17:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Свидетель Иеговы* Константин Самсонов, которого суд приговорил к семи с половиной годам лишения свободы, обжаловал приговор Нефтекумского райсуда. Самсонов вопреки Конституции получил реальный срок за исповедование веры, указал его адвокат. Двое осужденных соверующих Самсонова решили не подавать апелляций.

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Свидетелей Иеговы* Самсонова, Акопова и Султанова оказался длительным, он шел больше года, состоялось более 70 заседаний. Гособвинение просило для подсудимых от восьми до девяти лет лишения свободы. Нефтекумский райсуд приговорил Самсонова к 7,5 года лишения свободы, признав его виновным в организации и финансировании экстремистской организации. Верующим Александру Акопову и Шамилю Султанову суд назначил штрафы, но отменил их уплату из-за длительного пребывания обвиняемых в СИЗО.

Жители Нефтекумска Константин Самсонов, Александр Акопов и Шамиль Султанов почти год провели в следственном изоляторе по обвинению в экстремизме, после чего суд 5 декабря 2019 года смягчил им меру пресечения до запрета определенных действий. Верующие были обвинены не только в организации экстремистской деятельности, но и в ее финансировании. В феврале 2021 года стало известно, что из-за наложенных судом ограничений обвиняемые не могут вернуться на работу и испытывают сложности с медицинской помощью.

Константин Самсонов подал апелляцию из СИЗО, сообщил его адвокат Денис Владимиров. Защитник также составил свою апелляционную жалобу. "С вынесенным в отношении Самсонова приговором я не согласен и считаю его незаконным, необоснованным и вынесенным с существенным нарушением норм Конституции России, международных правовых актов, уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Изложенные в нем выводы противоречат фактическим обстоятельствам дела", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, "в своем многословном приговоре на 310 листах" судья попытался завуалировать, что этим решением "граждане России, в том числе мой подзащитный, по сути, лишены свободы исповедовать их веру". "Обычная, мирная практика исповедания религии криминализирована следствием и судом, что открывает путь для произвольного преследования не только верующих конфессии Свидетелей Иеговы*, но и любых других", - отметил Владимиров.

Самсонов был осужден лишь за то, что исповедовал веру как Свидетель Иеговы*, подчеркнул адвокат. "Факт сбора пожертвований сам по себе не дает достаточной фактической базы для вывода о том, что эти денежные средства предназначались именно для финансирования и продолжения деятельности ликвидированного юридического лица. Практика сбора пожертвований в среде верующих людей общеизвестна", - добавил он. Но суд при отсутствии доказательств сделал вывод, что эти деньги предназначались именно для ликвидированного юридического лица, указал Владимиров.

По его словам, после ликвидации юридических лиц Свидетелей Иеговы* Самсонов и другие просто исповедовали веру как граждане, за которыми признавалась свобода вероисповедания, они не пытались продолжить или возобновить деятельность ликвидированных юридических лиц, подчеркнул адвокат. "Совместные богослужения, в том числе в частных домах, молитвы, исполнение верующими песен, хранение и использование религиозной литературы, сбор пожертвований, упорядоченное проведение проповеди среди населения, взаимодействие и переписка с другими отдельными верующими и группами верующий в России и за ее пределами" - это лишь форма поклонения Богу Иегове, которая существовала и до того, как возникло ликвидированное позднее юридическое лицо, добавил Владимиров.

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, как и в случае трех Свидетелей Иеговы* в Нефтекумске.

Согласно постановлению пленума Верховного Суда, следствие и суд должны были четко разграничить законные действия граждан по исповеданию и распространению веры и уголовно преследуемые деяния, подчеркнул адвокат Владимиров. "Но в деле моего подзащитного следствием и судом сделано все, чтобы в многословных формулировках затуманить понимание того, в чем именно обвиняется мой и другие подзащитные и размыть четкую грань между нарушением закона и правом гражданина", - резюмировал он.

Защитник Шамиля Султанова Владимир Плющенко сообщил, что Акопов и Султанов не будут обжаловать приговор, опасаясь его ужесточения. "Они не подали апелляцию. Решили, если жалобу подала прокуратура, будут писать возражения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Прокуратура 29 апреля обжаловала решение Нефтекумского райсуда, следует из карточки дела на сайте суда. На приговор кому именно из осужденных подана эта апелляция, на сайте суда не указано.

Ни адвокату, ни родственникам пока не удалось увидеться со взятым под стражу Самсоновым. "Свидания не было. Адвокат пока не посещал", - сообщила супруга Самсонова Светлана.

Осужденный Александр Акопов рассказал, что привыкает жить в новых обстоятельствах после приговора. "До вступления приговора в силу у нас подписка о невыезде (до оглашения приговора верующим была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий - Прим. "Кавказского узла"). Но, в принципе, и ранее с разрешения суда я мог выезжать в Ставрополь для получения медицинской помощи. Всё, что можно можно было сделать в плане лечения на уровне Ставропольского края, было получено в период суда. Сейчас надо будет поехать в Ставрополь и продолжить лечение, так как в местной больнице нет необходимых препаратов", - рассказал Акопов.

Верующий продолжает работать. "Я папе своему помогаю на стройке, как и раньше", - сказал Акопов. Он добавил, что в ходе следствия и суда многие люди проявляли сочувствие ему и его товарищам. "Люди переживали из-за нашей ситуации. Даже те, кто не придерживается наших убеждений, тоже выражали сочувствие. Ни у кого из них нет негативного отношения к нам", - подчеркнул Акопов.

Шамиль Султанов также отметил, что отношение окружающих к нему в целом осталось положительным, в том числе среди коллег. По его словам, он занимается комплексным обслуживанием и ремонтом зданий. "Я не скрывал на работе, что я Свидетель Иеговы*. При этом я никому не навязывал своих убеждений. Старался выполнять свою работу добросовестно. У меня хорошая репутация. После приговора многие радовались тому, что меня отпустили. Коллеги на следующий день эмоционально меня встретили, радовались, что не посадили", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Султанов указал, что на протяжении всего процесса его не увольняли, даже когда он в какое-то время содержался в СИЗО. "Но тем не менее, перед оглашением приговора я написал заявление с последующим увольнением. На тот случай, если вдруг лишили бы свободы", - пояснил он.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.