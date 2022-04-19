Свидетель Иеговы* из Нефтекумска получил длительный срок заключения

19 апреля 2022, 14:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нефтекумский райсуд приговорил Свидетеля Иеговы* Константина Самсонова к 7,5 года лишения свободы, признав его виновным в организации и финансировании экстремистской организации. Верующим Александру Акопову и Шамилю Султанову суд назначил штрафы, но отменил их уплату из-за длительного пребывания обвиняемых в СИЗО. Все трое осужденных намерены обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Самсонова, Акопова и Султанова оказался длительным, он шел больше года, состоялось более 70 заседаний. Гособвинение запросило для подсудимых от восьми до девяти лет лишения свободы. 15 апреля в Нефтекумском районном суде началось оглашение приговора. В течение шести часов судья зачитывал основную часть приговора, после чего объявил перерыв до 18 апреля. Поддержать обвиняемых к зданию суда пришли около 80 человек.

Жители Нефтекумска Константин Самсонов, Александр Акопов и Шамиль Султанов почти год провели в следственном изоляторе по обвинению в экстремизме, после чего суд 5 декабря 2019 года смягчил им меру пресечения до запрета определенных действий. Верующие обвинены не только в организации экстремистской деятельности, но и в ее финансировании. В феврале 2021 года стало известно, что из-за наложенных судом ограничений обвиняемые не могут вернуться на работу и испытывают сложности с медицинской помощью.

На оглашение приговора по делу Самсонова, Акопова и Султанова потребовалось трое суток, рассказал друг подсудимых и общественный защитник Шамиля Султанова Владимир Плющенко. По его словам, 18 апреля оглашение приговора продолжалось весь день. "8 часов 15 минут чистого времени мы стояли, выслушивая приговор. Разобрать что-то по существу невозможно было. В зал также пустили только близких родственников. Группа поддержки вновь стояла на улице", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня судья закончил оглашение приговора. "Константину Самсонову назначили семь с половиной лет лишения свободы, Александру Акопову и Шамилю Султанову - по 500 тысяч рублей штрафа, но с учётом их пребывания в течение года в СИЗО штраф аннулирован", - сообщил Плющенко.

По его словам, приговор подсудимые и родственники их восприняли спокойно и достойно.

Константину Самсонову суд назначил 7,5 лет лишения свободы, но с учетом, что он год провел в СИЗО, ему предстоит провести в колонии шесть лет, сообщил адвокат Денис Владимиров.

Плющенко затруднился сказать почему именно Самсонову дали реальный срок. "Вероятно потому, что по документам дела он значился "главным", распределял всё, раздавал указания. И, может быть, ещё потому, что он выступал на суде больше всех, указывал на нестыковки, обращал внимание на прочие ошибки", - предположил он.

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, и для трех Свидетелей Иеговы* в Нефтекумске прокурор запросил длительные сроки лишения свободы, сообщили 14 апреля "Кавказскому узлу" защитник верующих в Нефтекумске и Ярослав Сивульский.

Прокурор, выступая на прениях, и суд указали, что верующих не обвиняли в экстремизме, отметил Плющенко. "(По версии обвинения) они продолжили деятельность запрещённой экстремистской организации МРО Свидетелей Иеговы* Будённовска. А почему обвинение так решило? Потому что на своих богослужениях они использовали имя Иеговы, цитаты из Библии. То есть получается, что они виноваты, потому что остались Свидетелями Иеговы*", - считает Плющенко.

По его словам, все трое осужденных намерены обжаловать приговор.

Самсонов был заключен под стражу в зале суда. "Группа поддержки намерена дождаться, когда Константина вывезут на автозаке из здания суда и поприветствовать его аплодисментами", - сообщил также Плющенко.

Отметим, что в карточке дела на сайте Нефтекумского районного суда указано, что все трое подсудимых обвинялись по одинаковым статьям - об организации и финансировании деятельности экстремистской организации.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

"Кавказский узел" также писал, что Астраханский облсуд 14 апреля оставил в силе приговор Анне Сафроновой, осужденной на шесть лет колонии по обвинению в финансировании организации Свидетелей Иеговы* и экстремизме. Этот приговор стал рекордным по сроку заключения для женщин - Свидетелей Иеговы*. Верующая настаивает на своей невиновности.

С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* в СКФО и ЮФО. При этом в октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии суд оправдал Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. Верховный суд республики назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование.

Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкость для российской судебной системы, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский. "Такие истории вселяют оптимизм и, в том числе, побуждают не опускать руки, бороться до конца. В этом случае показательна позиция верующих – даже когда выносятся "мягкие" приговоры, связанные со штрафом или условным наказанием - они всегда их обжалуют до конца, вплоть до Европейского суда по правам человека. Это серьезное вмешательство в жизнь человека, который не совершал никакого реального преступления. Вера в Бога — это не преступление", - сказал он.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.