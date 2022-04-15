Суду потребовался второй день для оглашения приговора по делу Свидетелей Иеговы* из Нефтекумска

15 апреля 2022, 23:42

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В Нефтекумском районном суде сегодня началось оглашение приговора Константину Самсонову, Александру Акопову и Шамилю Султанову, обвиняемым в организации и финансировании экстремистской организации. В течение всего заседания судья зачитывал основную часть приговора, после чего объявил перерыв до 18 апреля.

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Самсонова, Акопова и Султанова оказался длительным, он шел больше года, состоялось более 70 заседаний. Гособвинение запросило для подсудимых от восьми до девяти лет лишения свободы.

Жители Нефтекумска Константин Самсонов, Александр Акопов и Шамиль Султанов почти год провели в следственном изоляторе по обвинению в экстремизме, после чего суд 5 декабря 2019 года смягчил им меру пресечения до запрета определенных действий. Верующие обвинены не только в организации экстремистской деятельности, но и в ее финансировании. В феврале 2021 года стало известно, что из-за наложенных судом ограничений обвиняемые не могут вернуться на работу и испытывают сложности с медицинской помощью.

Сегодняшнее заседание началось около 10.00 мск и продолжалось до вечера с часовым перерывом. Судья Мазикин зачитывал основную часть приговора, после чего объявил перерыв до понедельника, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Денис Владимиров. Оглашение приговора продолжится 18 апреля в 09.00 мск.

При оглашении приговора судья полностью пересказывает дело, "даже то, что не исследовали в суде", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" друг подсудимых Владимир. Он также отметил, что к зданию суда пришли около 80 человек, многие приехали из других городов, чтобы поддержать подсудимых. "В зал пустили только несколько родственников. У нас еще действуют антиковидные ограничения", - пояснил Владимир.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.