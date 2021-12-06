06 декабря 2021, 18:43
Апелляционный суд утвердил реальные сроки трем ростовским Свидетелям Иеговы*
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Ростовский областной суд оставил в силе сроки от шести до шести с половиной лет колонии Свидетелям Иеговы* Александру Паркову, Арсену и Вилену Аванесовым, осужденным по делу об экстремизме.
Как сообщал "Кавказский узел", 29 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил пожилого Вилена Аванесова к шести годам колонии, а Арсена Аванесова и Александра Паркова - к шести с половиной годам колонии общего режима. Суд вынес несправедливый приговор, экстремизма в деятельности этих троих мужчин не было, заявили их родственники. Защита попросила вышестоящий суд оправдать верующих, а обвинение выступило с требованием об ужесточении наказания Арсену Аванесову.
* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.
Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"