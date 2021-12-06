Апелляционный суд утвердил реальные сроки трем ростовским Свидетелям Иеговы*

06 декабря 2021, 18:43

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Ростовский областной суд оставил в силе сроки от шести до шести с половиной лет колонии Свидетелям Иеговы* Александру Паркову, Арсену и Вилену Аванесовым, осужденным по делу об экстремизме.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил пожилого Вилена Аванесова к шести годам колонии, а Арсена Аванесова и Александра Паркова - к шести с половиной годам колонии общего режима. Суд вынес несправедливый приговор, экстремизма в деятельности этих троих мужчин не было, заявили их родственники. Защита попросила вышестоящий суд оправдать верующих, а обвинение выступило с требованием об ужесточении наказания Арсену Аванесову.

Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда сегодня оставила без изменений сроки, которые Аванесовым и Паркову назначила первая судебная инстанция, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

По версии следствия, Аванесовы и Парков с 12 ноября 2017 года по 20 мая 2019 года совершали умышленные действия организационного характера, направленные на продолжение деятельности запрещенной судом религиозной организации. Верующие вину не признали.