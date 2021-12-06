06 декабря 2021, 18:43

Апелляционный суд утвердил реальные сроки трем ростовским Свидетелям Иеговы*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовский областной суд оставил в силе сроки от шести до шести с половиной лет колонии Свидетелям Иеговы* Александру Паркову, Арсену и Вилену Аванесовым, осужденным по делу об экстремизме.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил пожилого Вилена Аванесова к шести годам колонии, а Арсена Аванесова и Александра Паркова - к шести с половиной годам колонии общего режима. Суд вынес несправедливый приговор, экстремизма в деятельности этих троих мужчин не было, заявили их родственники. Защита попросила вышестоящий суд оправдать верующих, а обвинение выступило с требованием об ужесточении наказания Арсену Аванесову.

Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда сегодня оставила без изменений сроки, которые Аванесовым и Паркову назначила первая судебная инстанция, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.
По версии следствия, Аванесовы и Парков с 12 ноября 2017 года по 20 мая 2019 года совершали умышленные действия организационного характера, направленные на продолжение деятельности запрещенной судом религиозной организации. Верующие вину не признали.
Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" публикует на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*". "Кавказский узел" подготовил также справку "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 декабря 2021, 18:55

06 декабря 2021, 18:13

  • Ингушский активист Чемурзиев указал суду на пробелы следствия

    Обвинение в создании экстремистского сообщества не содержит конкретики, а грубые фактические ошибки говорят о том, что следователи не знакомы с обстоятельствами дела, указал ингушский активист Барах Чемурзиев, который шестым из семи обвиняемых выступил в суде с последним словом.

06 декабря 2021, 17:59

06 декабря 2021, 17:14

06 декабря 2021, 16:40

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