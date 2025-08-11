Неизвестные повредили могилы участников СВО в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возбуждено уголовное дело по факту повреждения надмогильных крестов и мемориальных досок на захоронениях участников СВО в Красном Сулине.

В Красном Сулине возбуждено уголовное дело по факту повреждения могил участников специальной военной операции.

По данным следствия, неизвестные повредили надмогильные кресты с мемориальными досками на захоронениях военнослужащих, погибших в ходе СВО, пишет 10 августа 1rnd.ru.

Cледственное управление Следкома России по Ростовской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечестве и его интересов), ведется розыск вандалов, информирует "Панорама".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2024 года на кладбище в станице Архангельской на Кубани были повреждены 53 могилы, по этому делу был арестован 35-летний местный житель.

