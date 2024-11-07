Полиция Кубани отчиталась об аресте подозреваемого в разрушении могил

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

35-летний житель станицы Архангельской арестован по делу о разрушении полусотни надгробий на местном кладбище.

"Кавказский узел" писал, что 5 ноября полиция в Краснодарском крае возбудила уголовное дело об осквернении 53 могил на кладбище в станице Архангельской.

Подозреваемый в разрушении надгробий был задержан по горячим следам, им оказался житель станицы Архангельской, заявили в полиции. "Он признал свою вину и раскаивается в содеянном. Мужчина заключен под стражу", - говорится в сообщении краевого ГУ МВД, которое цитирует ТАСС.

В сообщении не приводится данных о мотиве действий подозреваемого. По информации прокуратуры Краснодарского края, некоторые из поврежденных надгробий принадлежали участникам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Арестованному жителю станицы 35 лет, он неоднократно был судим, отмечает телеканал "Кубань24".

Статья о надругательстве над телами умерших и местами захоронения (часть 1 статьи 244 УК России) предусматривает до года исправительных работ или до трех месяцев ареста. Более суровое наказание предусматривает статья 243.4 (повреждении воинских захоронений, памятников и обелисков) - до трех лет лишения свободы или принудительных работ.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о задержании жителя Волгограда, обвиненного в осквернении могил на местном кладбище.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.