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05:52, 6 ноября 2024

Вандалы осквернили более 50 могил на кладбище на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбуждено по факту осквернения 53 могил на кладбище в станице Архангельской.

5 ноября в отделение полиции поступило сообщение о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской в Тихорецком районе.

Следователи, приехавшие на место событий, обнаружили, что повреждено 53 надгробных сооружения, пишет "Коммерсант".

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Устанавливаются личности, причастные к преступлению, сообщает РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале во Владикавказе была задержана местная жительница, которая разбросала венки и цветы на кладбище, где похоронены участники специальной военной операции, а также перевернула скамейки. Она заявила, что искала на кладбище спиртное.

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Автор: "Кавказский узел"

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Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

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