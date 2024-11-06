Вандалы осквернили более 50 могил на кладбище на Кубани

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Уголовное дело возбуждено по факту осквернения 53 могил на кладбище в станице Архангельской.

5 ноября в отделение полиции поступило сообщение о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской в Тихорецком районе.

Следователи, приехавшие на место событий, обнаружили, что повреждено 53 надгробных сооружения, пишет "Коммерсант".

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Устанавливаются личности, причастные к преступлению, сообщает РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале во Владикавказе была задержана местная жительница, которая разбросала венки и цветы на кладбище, где похоронены участники специальной военной операции, а также перевернула скамейки. Она заявила, что искала на кладбище спиртное.

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