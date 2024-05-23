Волгоградец арестован за осквернение могил участников военной операции

23 мая 2024, 20:40

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Суд в Волгограде арестовал местного жителя за осквернение могил участников военной операции. Обвиняемый по фамилии Антонов после задержания сбежал из отделения полиции и объявлен в федеральный розыск, 20 мая силовикам вновь удалось задержать его.

Как писал "Кавказский узел", Волгограде молодой человек и девушка растоптали венки и сломали кресты на могилах участников военных действий, убитых на Украине. Источник в правоохранительных органах сообщил, что девушка задержана, ее спутника разыскивают, сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестные похитили два флага с места захоронения участников СВО на кладбище в Тракторозаводском районе. Установлены личности троих подозреваемых - это местные жители, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Волгоградской области 1 мая.

Суд в Волгограде заключил под стражу мужчину, который умышленно повредил захоронения участников военной операции на Украине на кладбище в Волгограде, а после сбежал от полиции, сообщило сегодня V1 со ссылкой на информацию Тракторозаводского суда Волгограда.

В сообщении указано, что уголовное дело против мужчины возбуждено по статье об уничтожении или повреждении повреждение воинских захоронений, памятников и обелисков (часть 1 статьи 243.4 УК РФ ). Один из подозреваемых после доставления в отдел полиции скрылся от сотрудников правоохранительных органов, после чего был объявлен в федеральный розыск. 20 мая он был задержан.

"С учетом данных о личности обвиняемого, собранных органом предварительного следствия доказательств виновности, тяжести инкриминируемого деяния, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 12 суток", - говорится в сообщении.

Суд указал, что обвиняемый по фамилии Антонов "находясь на территории Верхнезареченского кладбища на месте захоронения участников специальной военной операции, умышленно срезал с флагштока флаг Российской Федерации, имперский флаг, а также повредил венки". Судом установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленные преступления против собственности. Вину он признал, подчеркивается в сообщении.

Информация на сайте Тракторозаводского районного суда на 20.40 мск недоступна.

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