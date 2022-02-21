Кассационный суд утвердил приговор Свидетелю Иеговы* Ольге Гануше

21 февраля 2022, 12:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре оставил без изменения решение по делу Свидетеля Иеговы* из Ростова-на-Дону Ольги Гануши, приговоренной ранее к двум годам условно по делу об участии в экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", в ходе процесса Ольга Гануша заявила, что не причастна к деятельности запрещенного судом юридического лица, а лишь пользовалась своим конституционным правом на свободу вероисповедания. Допрошенный судом оперативник затруднился ответить на вопросы защиты о том, как и где Гануша пропагандировала экстремизм. Прокурор требовал назначить женщине три года лишения свободы условно, а защита просила оправдать верующую. Суд первой инстанции 13 июля 2021 года признал Ольгу Ганушу участницей экстремистской организации и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Верующая решила обжаловать приговор, однако 30 сентября 2021 года Ростовский областной суд оставил его в силе.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменения приговор Ольге Гануше, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда. Заседание состоялось 18 февраля, уточнил он.

Заседание проходило по видеосвязи с Ворошиловским районным судом Ростова-на-Дону, рассказала сегодня Ольга Гануша."Заседание прошло тихо, я бы сказала, даже гладко. Судьи не перебивали, дали сказать, все, что наметила. Речь была короткая, на четыре минуты. Коротко выступил мой защитник Андрей Кравченко, сославшись на постановление Пленума Верховного суда (от 12 ноября 2021 года - Прим. "Кавказского узла") - не считать богослужебные встречи с единоверцами и другие религиозные обряды экстремизмом. Выступил также прокурор, сказав, что моя вина доказана полностью, зачитал, в чем меня обвиняют. Потом судьи удалились в совещательную комнату и огласили свой вердикт - оставить кассационную жалобу без удовлетворения. Приговор оставили в силе, что было ожидаемо. Но я и не надеялась на отмену приговора...", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла". - Буду обжаловать приговор и далее, в ЕСПЧ".

Ранее, 3 февраля, Четвертый кассационный суд отказал в удовлетворении жалобы на приговор Свидетелю Иеговы* из Ростова-на-Дону Андрею Охримчуку, сообщили в пресс-службе суда. 2 августа он был приговорен к двум с половиной годам условного лишения свободы, суд признал его участником экстремистской организации. Свидетель Иеговы* не согласился с приговором. 4 октября приговор Андрею Охримчуку был оставлен без изменения Ростовским облсудом.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*". "Кавказский узел" подготовил также справку "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.