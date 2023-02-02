Адвокат таганрогских Свидетелей Иеговы* рассказал о внедренном к верующим силовике

02 февраля 2023, 07:47

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Во время судебного заседания по делу в отношении "Свидетелей Иеговы"* из Таганрога Александра Скворцова и Валерия Тибия защита допросила свидетеля, который был внедрен к ним силовиками. Он заявил, что верующие не пропагандировали экстремизм и не призывали к нему, рассказал адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 7 декабря 2021 года в Таганроге прошли обыски у Свидетелей Иеговы*, был задержан верующий Александр Скворцов. 20 апреля 2022 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Валерия Тибия. 24 ноября 2022 года следователи отчитались о передаче дела в суд.

Во время судебного заседания по делу Скворцова и Тибия, которое прошло 1 февраля в Таганрогском городском суде, прокурор более трех часов зачитывала решение суда от 2009 года о ликвидации "Свидетелей Иеговы"*, рассказал адвокат Михаил Кохановский.

"Был внедренный в сообщество сотрудник, его речь зачитана и была. Прокурора, конечно, было жалко – читать три часа… В стенограмме не было ни пропаганды экстремизма, ни призывов к ненависти к другим конфессиям, только беседы и чтение молитв", – сказал Кохановский корреспонденту "Кавказского узла".

На прошедшем ранее заседании адвокат заявлял ходатайство о приобщении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о прекращении преследования "Свидетелей Иеговы"* в России. Суд удовлетворил ходатайство, отметил Кохановский. Также на том же заседании были допрошены семь свидетелей стороны обвинения. Четверо из них были свидетелями во время обыска, чьи показания, по словам защитника "были совсем ни о чем".

"Это молодые пацаны, которые толком ничего не помнят", – пояснил Кохановский.

Также показания дал бывший "Свидетель Иеговы"*, который был вынужден оставить организацию, потому что стал употреблять алкоголь. "Ничего интересного он не сказал", – сообщил Кохановский.

Защиту интересовал свидетель обвинения, который был внедрен к верующим силовиками. На суде защита интересовалась, были ли призывы о ненависти к другим конфессиям, против конституционного строя, об исключительности "Свидетелей Иеговы"*. "На все наши вопросы он ответил отрицательно. Он сказал, что никакой пропаганды, никаких экстремистских высказываний и заявлений не было", – отметил адвокат.

Верующему Александру Скворцову 63 года, у него две дочери, которые замужем. У третьего подсудимого адвокаты постоянно меняются, так как назначаются государством, адвоката по соглашению нет. Судебные заседания посещают только родственники его подзащитных, рассказал Кохановский.

Сейчас верующие находятся в СИЗО №5 в Ростове-на-Дону, они содержатся под арестом. В изоляторе они будут находиться до августа 2023 года. Следующее заседание суда состоится 9 февраля, уточнил он.

Одна из родственниц подсудимых на условиях анонимности рассказала, что были написаны письма в Совет по правам человека России, а также в администрацию президента. "Мы писали письма в Совет по права человека РФ, президенту. Бесполезно. Я не хочу уже… Жизнь сильно изменилась. Прожили с мужем 39 лет", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметил, что посещает все судебные заседания, и что чувствует себя некомфортно в зале суда. "Атмосфера – не любят нас", – пояснила родственница.

Напомним, в сентябре 2009 года деятельность таганрогской общины Свидетелей Иеговы* была признана экстремистской и запрещена судом. По версии следствия, после запрета группа верующих продолжила проводить богослужения и изучение литературы, признанной экстремистской. Подсудимые не признали своей вины, считая, что их преследуют за религиозные убеждения. 30 ноября 2015 года четверо подсудимых были приговорены к условным срокам, а еще 12 – к штрафам.

7 августа 2020 года в Ростовской области было возбуждено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы* – Алексея Горелого, Евгения Разумова, Никиты Моисеева, Олега Шидловского и Владимира Попова. Вслед за ними был арестован Алексей Дядькин. 21 сентября 2022 года они были приговорены к срокам от шести с половиной до семи лет лишения свободы.

7 июня 2022 года ЕСПЧ вынес решение по делу "МРО Таганрог и другие против России". Запретив деятельность организаций Свидетелей Иеговы* и признав их экстремистскими, Россия нарушила четыре статьи Европейкой конвенции по правам человека: о праве на личную свободу и неприкосновенность, о праве на свободу мысли, совести и религии, о правах на свободу выражения мнения и свободу собраний и объединений, говорится в решении суда.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.