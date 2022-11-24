Дело трех таганрогских Свидетелей Иеговы* дошло до суда

24 ноября 2022, 23:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следствие отчиталось о завершении расследования в отношении трех Свидетелей Иеговы* из Таганрога по делу об экстремизме, дело направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2021 года в Таганроге прошли обыски у Свидетелей Иеговы*, был задержан верующий Александр Скворцов. 20 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Валерия Тибия и Владимира Моисеенко. Силовики игнорируют позицию Верховного суда, согласно которой религиозные обряды не могут приравниваться к экстремизму, констатировал представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Управление СКР по Ростовской области отчиталось о завершении расследования уголовного дела в отношении троих жителей Таганрога, которые обвиняются в организации деятельности экстремисткой организации, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

По версии следствия, обвиняемые, зная, что деятельность местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* "Таганрог", входящей в состав религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" запрещена по решению суда, с апреля 2016 года по 2021 год, продолжали "незаконную деятельность религиозного объединения", - сообщило сегодня управление Следкома России по Ростовской области.

"Являясь "старейшинами" и фактическими руководителями запрещенной организации, они, соблюдая меры конспирации, проводили коллективные религиозные богослужения и обучающие занятия, в том числе с использованием закрытых видеоконференций в сети Интернет, осуществляли проповедническую миссионерскую деятельность с целью вовлечения новых членов в состав религиозного объединения", - указано в сообщении на сайте ведомства.

Следствие также сообщило, что в ходе расследования были проведены 17 обысков и 13 экспертиз, в том числе религиоведческие, почерковедческие, лингвистические. Дело направлено в суд.

Речь в пресс-релизе Следкома, скорее всего, идет о об Александре Скворцове, Владимире Моисеенко и Валерии Тибии, говорится на сайте, который освещает деятельность Свидетелей Иеговы* в России.

На сайте Таганрогского городского суда на 23.50 мск не содержится информации о поступлении в суд дела против Тибия, Скворцова и Моисеенко.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре 2009 года деятельность таганрогской общины Свидетелей Иеговы* была признана экстремистской и запрещена судом. По версии следствия, после запрета группа верующих продолжила проводить богослужения и изучение литературы, признанной экстремистской. Подсудимые не признали своей вины, считая, что их преследуют за религиозные убеждения. 30 ноября 2015 года четверо подсудимых были приговорены к условным срокам, а еще 12 - к штрафам. Это решение стало результатом пересмотра первоначального вердикта, по которому в 2014 году девять из 16 подсудимых были оправданы. 16 марта 2016 года Ростовский областной суд утвердил обвинительный приговор.

7 августа 2020 года в Ростовской области было возбуждено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы*. Алексей Горелый, Евгений Разумов, Никита Моисеев, Олег Шидловский и Владимир Попов были взяты под стражу. Вслед за ними был задержан и арестован Алексей Дядькин после того, как сам явился на допрос к следователю. Верующие обвиняются в том, что с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года "организовали в Ростовской области деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы* – Гуково". Вину они полностью отрицают. 21 сентября они были приговорены к срокам от шести с половиной до семи лет лишения свободы.

29 июля 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил пожилого Вилена Аванесова к шести годам колонии, а Арсена Аванесова и Александра Паркова - к шести с половиной годам колонии общего режима. 15 ноября стало известно, что обвинение настаивает на ужесточении наказания Арсену Аванесову. Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда 6 декабря оставила без изменений сроки, которые Аванесовым и Паркову назначила первая судебная инстанция. 27 июня 2022 года Четвертый кассационный суд оставил в силе приговоры Свидетелям Иеговы* из Ростова-на-Дону Вилену Аванесову и Александру Паркову. Дело в отношении Арсена Аванесова возвращено по ходатайству прокурора на стадию апелляции.

7 июня 2022 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «МРО Таганрог и другие против России». Запретив деятельность организаций Свидетелей Иеговы* и признав их экстремистскими, Россия нарушила четыре статьи Европейкой конвенции по правам человека: о праве на личную свободу и неприкосновенность (статья 5), о праве на свободу мысли, совести и религии (статья 9), о правах на свободу выражения мнения (статья 10) и свободу собраний и объединений (статья 11), говорится в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ. Преследуя верующих, Россия нарушает первую статью Протокола № 1 о праве на уважение частной собственности, указывается в решении.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включен Минюстом в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента.

***21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.