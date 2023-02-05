Обещания властей о ремонте ливневок вызвали иронию у астраханцев

05 февраля 2023, 08:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Астраханские власти отчитались, что выделили 512 миллионов рублей на ремонт трех ливневых насосных станций. Из-за коррупции высока вероятность, что проблема с ливневой канализацией в Астрахани как была, так и останется, заявили местные жители в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", астраханцы ранее неоднократно жаловались на проблему в городе с ливнёвками и канализацией. 18 декабря 2022 года в Астрахани произошли массовые аварии на канализационных сетях, из-за чего ряд улиц оказался подтоплен нечистотами.

Министерство строительства и ЖКХ Астраханской области сообщило, что на ремонт ливневой канализации в Астрахани выделены 512 млн рублей. Из них 409,9 млн рублей – заем из Фонда национального благосостояния. Еще 102,5 млн рублей выделили из бюджета города. Работы планируется завершить до конца текущего года, сообщил 4 февраля "Арбуз Today".

Всего в Астрахани 22 насосных станции ливневки, из которых пять вышли из строя. Длина сети ливневой канализации составляет 75 километров, из них 30 километров требуют ремонта. На выделенную сумму планируется реконструкция трех насосных станций – на улице Бурова, улице Харьковской и улице Карла Маркса. Также будут модернизированы колодцы ливневки, трубопроводы и локальные очистные сооружения, передал паблик "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

Пост о том, что на ремонт ливневой канализации в Астрахани выделены 512 млн рублей, был 4 февраля размещен в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Астрахань VKонтакте", на который подписаны более 216 тысяч пользователей. На 08.50 мск 5 февраля эта запись набрала 36 отметок "нравится" и 25 комментариев. Большая часть их авторов высказалась с иронией.

"Из этих денег половина уйдет по карманам", – заявила Дарья Борисова.

"Минимум три четверти из этих денег "распилят" по карманам чиновники, а проблемы с затоплением города после дождя как были, так и останутся", – считает Кирилл Бурмистров.

"Ждите появления новеньких машин s-класса, ух заживем" – сыронизировал Эрик Азбаев.

"Кто-то дачу наконец-то достроит", – высказал схожее мнение Андрей С.

"Эти деньги выделили для чиновников. Они для себя выделяют и тратят их на свои нужды", – написал пользователь Рукият Не-важно.

"Реконструкцию? То есть ливневки были?" – спросил Сергей Новиков.

"Постоянно лужи все равно", – заявила Зуля Крисс.

"Посмотрим, что по факту останется от проделанной работы, и сколько потратят средств", – отметил пользователь Nelly Justice.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 25 октября 2022 года жители улицы Белгородской в Астрахани заявили, что около года страдают от нечистот, которые затопили улицу из-за неисправной канализации. Они потребовали от администрации устранить проблему. Часть комментаторов в соцсети тогда раскритиковала чиновников, а другая часть посоветовала писать жалобы в Следком и прокуратуру.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.