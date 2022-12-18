Астраханцы раскритиковали чиновников за массовые аварии на канализационных сетях

18 декабря 2022, 08:01

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Ряд улиц в Астрахани оказались подтоплены нечистотами из-за массовых аварий на канализационных сетях, пожаловались астраханцы в соцсети. Власти города заявили, что устраняют аварии в порядке очереди, а комментаторы призвали жителей писать жалобы в Следком и прокуратуру.

Как сообщал "Кавказский узел", астраханцы в течение последнего месяца неоднократно жаловались на антисанитарию из-за аварий на канализационных сетях. 11 декабря горожане отметили, что из-за многочисленных коммунальных аварий на дорогах Астрахани образовалась наледь, что привело к заторам. Местные власти тогда отчитались, что на улицы выведены рабочие и техника для устранения наледи.

Жители улицы Куликова в Астрахани страдают от антисанитарии и неприятного запаха из-за крупной аварии на канализационном коллекторе, а чиновники не предпринимают мер, сказано в записи, опубликованной вечером 15 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online".

"Сложилась ужасная аварийная ситуация, с которой надзорные органы не хотят или не могут бороться. Авария на канализационной линии. Нечистоты затопили детскую площадку, дорогу между домами и уже затапливает подвал дома №54, и проезжую часть", – отметил автор публикации.

На 08.00 мск 18 декабря эта запись в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 179 тысяч пользователей, набрала 137 отметок с реакцией пользователей и 39 комментариев. Часть их авторов отметила, что аварии произошли и на других участках канализационной сети.

"То же самое на Сен-Симона. Вроде что-то делали, но лужа как была, так и осталась", – написала Екатерина Волкова.

"А вы на улицу Студенческую придите, то же самое! Да и половина города в таком состоянии", – отметила Елена Акмаева.

"Классическая, Куликова. 26 лет живу тут и ничего администрация не делала. Так что тут система виновата, а не администрация. Людей ставят по триста раз на одни и те же места – и все ничего не делают", – считает Темир Дегтярёв.

"Ситуация с прорывами канализации очень серьёзная. Считаю, что властям нужно заниматься этим вопросом в приоритетном порядке. Это становится очень серьёзной проблемой", – подчеркнул Слава Сычёв.

Запись о масштабной аварии на канализационном коллекторе по улице Куликова была размещена также 15 декабря в соцсети ВКонтакте в группе "Типичная Астрахань", на которую подписаны более 124 тысяч пользователей. На 08.00 мск 18 декабря этот пост набрал 167 отметок с реакцией пользователей и 130 комментариев.

"Моздокская тоже тонет в нечистотах", – написал пользователь Века.

"Яблочкова, 30. Неделю подвал откачать не могут. Затопило ателье, магазины", – пожаловалась Елена Лукьянова.

"Ботвина, Красноармейская та же история", – отметил Сергей Видрык.

"Белгородская, 15 – в таком же состоянии", – написала Олька Шаронова-Борисова.

Власти Астрахани решают проблему с аварией на канализационном коллекторе на улице Куликова, заявил администратор страницы администрации города во "ВКонтакте". "Заявка на прочистку колодца по этому адресу находится в плане МУП "Астрводоканал" и будет выполнена по мере освобождения бригад и спецтехники", – отметил он.

Другая часть пользователей призвала астраханцев писать жалобы. "Прямая жалоба в Москву, в Следственный комитет России вам в помощь. По-другому уже никак", – считает Татьяна Викторовна.

"А что мешает всем собраться и написать коллективное письмо в прокуратуру? В московскую прокуратуру. Это же не жизнь, а ад какой-то", – заявил Олег Ведищев.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

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