Астраханцы раскритиковали чиновников за нерешенную проблему с канализацией

11 декабря 2022, 06:40

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Из-за многочисленных коммунальных аварий на дорогах Астрахани образовалась наледь, что привело к заторам. Местные власти отчитались, что на улицы выведены рабочие и техника для устранения наледи, а жители раскритиковали в соцсети чиновников за то, что они не предприняли мер заранее, зная о том, что канализация находится в ветхом состоянии.

Как сообщал "Кавказский узел", астраханцы ранее неоднократно критиковали власти за ветхое состояние канализации. Так, 24 ноября горожане рассказали в соцсети, что улицу Минусинскую регулярно подтапливают нечистоты из-за ветхого коллектора. Власти не устраняют проблему, а местные жители страдают от антисанитарии, отметили они.

В Астрахани из-за многочисленных коммунальных аварий на дорогах возникла наледь, что привело к заторам на дорогах, а также к возникновению ДТП в некоторых местах. Из-за наледи движение было нарушено на кольце возле бывшего ликеро-водочного завода, так как дорога частично оказалась перекрыта льдом, сообщил 10 декабря "Арбуз Today".

Запись о том, что на улицах Астрахани возникли пробки из-за наледи после коммунальных аварий, была размещена 10 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 179 тысяч пользователей. На 07.10 мск эта запись набрала 261 отметку с реакцией пользователей и 52 комментария.

"Я приехала из другого города и ужаснулась. Кругом новостройки, и кругом канализационный потоп", – написала Александра Стрелец.

"А местная власть продолжает делать вид, что всё хорошо и не замечает этого ужаса", – отметил Макс Зинин.

"Ещё посмотреть в глаза тому, кто спланировал все это", – заявил Сергей Шумеленков.

"Денег нет. В "Водоканале" делают заплатки, не меняя трубы канализационные", – написала Ольга Казанцева.

"Ежегодная неожиданность – зима пришла", – сыронизировала Евгения Бел.

Администрация Астрахани на своей странице во "ВКонтакте" отчиталась, что рабочие "Астрводоканала" устранили наледь на дорогах. Речь идет об участке улицы Победы от Красной Набережной до Свердлова и об улице Бакинской – от Бэра до Мусы Джалиля.

"Также техника работала по следующим адресам: улица Якобинская, Эспланадная, Бэра, 5-я Керченская, Набережная Приволжского затона. В порядке очередности устраняются аварии на сетях водоснабжения и водоотведения", – сказано в сообщении.

Эта запись на странице администрации Астрахани, на которую подписаны 4405 пользователя, на 07.10 мск набрала семь отметок с реакцией пользователей и 21 комментарий.

"Надо аварий канализации не допускать, а не исправлять когда они случились. А если случилось, за это должны нести ответственность, вплоть до губернатора, а этого нет", – написал Анатолий Че.

"Уважаемая администрация! А вам не стыдно за состояние нашего города? Являясь Каспийской столицей, городом трудовой добрести, Астрахань утопает в нечистотах. Где ваша работа? <…> Бюджет города позволяет все починить и без помощи "Астрводоканала", если деньги грамотно расходовать на нужды города", – считает Лариса Степанова.

"Наледь огромная перед школой №28, на Бабайке. Уже из-за льда аварии произошли", – отметил Руслан Иванов.

"Лучше бы принимали меры, чтобы эта наледь не образовывалась. Вчера на Генерала Епишева в очередной раз прорвало водопроводные трубы, сидели без холодной воды", – пожаловалась Вера Гапиенко.

"Ехала недавно на Большие Исады, было перекрыто, чистил трактор. Назад через 1,5 часа ехала и волны уже плещутся. Будут опять ледяные бугры", – написала Надежда Климова.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 25 октября жители улицы Белгородской в Астрахани пожаловались, что уже около года страдают от нечистот, которые затопили улицу из-за неисправной канализации.

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