Улица в Астрахани после прорыва канализации. Скриншот публикации https://vk.com/wall-132030591_1100098?z=photo-132030591_457346716%2Falbum-132030591_00%2Frev

24 ноября 2022, 07:21

Астраханские улицы заливает сточными водами из-за ветхого коллектора

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Улицу Минусинскую в Астрахани регулярно подтапливают нечистоты из-за ветхого коллектора. Власти не устраняют проблему, а местные жители страдают от неприятного запаха и антисанитарии, пожаловались астраханцы в соцсети "ВКонтакте".

Улица Минусинская, которая ведет в один из астраханских микрорайонов, оказалась затоплена нечистотами из-за неисправной канализации. Авария в этом месте происходит не впервые. Канализация в городе изношенная, а "Астрводоканал" поясняет, что не может оперативно устранить поломку из-за нехватки рабочих, передал 23 ноября "Арбуз Today".

Публикация о том, что  улица Минусинская в Астрахани оказалась затоплена нечистотами, была минувшей ночью размещена в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 180 тысяч пользователей. На 06.40 мск эта публикация набрала 201 отметку с реакцией пользователей и 56 комментариев. Часть их авторов отметила, что поломка канализации в этом месте происходит часто.

"Там это всегда. Откачают, пройдет день-два и снова", – написал Димасик Кузнецов.

"Это просто ужас какой-то! Приезжают иногда, откачают. Но через час снова воды просто море", – подтвердила Татьяна Васильева.

"Даже на машине сюда ездить не стоит", – отметила Анна Детушева.

"Минусинская. На Герасименко тоже бывает, топит. Проедешь, и потом от всей машины идет неприятный запах", – написала Валентина Рахматуллина.

Другая часть комментаторов раскритиковала чиновников. "Весь район нечистотами заливает уже год. Устранять некому, город бесхозный", – заявил пользователь Def Def.

"Нет хозяина в околотке. Астрахань, жаль тебя", – заявила Людмила Романова.

"Да что такое в городе-то происходит в последнее время, почти каждый день? Те года хотя бы из-за морозов где-то прорывало, а сейчас при любой погоде, в любое время года", – пожаловалась Елена Борискова.

"А потом почему-то пишут, что отток населения увеличился из региона. Да кто ж в этих условиях  жить будет? Очень многие хотят переехать из Астрахани в последнее время", – считает Владимир Рулев.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 06.40 мск на сайте мэрии Астрахани нет комментариев относительно жалоб местных жителей на нерешенную проблему с канализацией.

Напомним, 25 октября жители улицы Белгородской в Астрахани пожаловались, что около года страдают от нечистот, которые затопили улицу из-за неисправной канализации.

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Примечание:

"Власти Астрахани заявили об устранении последствий ливней", "Прокуратура Астрахани выявила нарушения в работе мэрии по расчистке дорог от снега", "Жильцы дома без воды и отопления в Астрахани получили ключи от новой квартиры".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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