Астраханцы призвали чиновников устранить проблему с канализацией

25 октября 2022, 07:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители улицы Белгородской около года страдают от нечистот, которые затопили улицу из-за неисправной канализации, заявили астраханцы в соцсети. Они потребовали от администрации устранить проблему. Часть комментаторов раскритиковала чиновников, а другая часть посоветовала писать жалобы в Следком и прокуратуру.

24 октября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online" была опубликована запись, автор которой пожаловался на неисправную канализацию на улице Белгородская в Астрахани. "Год уже текут нечистоты по улице и непосредственно под окнами многоквартирных домов. Чиновники бездействуют, несмотря на тысячи обращений и жалоб. <…> Было обещано администрацией города заменить канализацию в мае этого года. Итог нулевой. Опасность для здоровья людей. Примите реальные меры", – сказано в публикации.

К записи также прикреплен ролик, на кадрах которого показана улица. Один ее край и частично тротуар подтоплены. Автор ролика уточнил, что часть улицы и тротуар подтоплены нечистотами. Затем на видео показан мужчина, который стоит на тротуаре. Автор видео представил его как Павла Иванова. "[Чиновники] мне обещали, что в мае будет проведена работа, по замене труб канализации здесь, в радиусе километра хотя бы. Все осталось на словах", – сказал Иванов на кадрах видео.

Астраханец добавил, что из-за нечистот в округе стоит неприятный запах. "Вы даже если закроете все окна, то через вентиляцию запах все равно проникает в квартиры", – пояснил он.

На 06.50 мск 25 октября эта запись в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 179 тысяч пользователей, набрала 201 отметку с реакцией пользователей и 31 комментарий.

"Весь район в нечистотах, дышать невозможно и всем плевать", – написала Елена Фролова.

"А ещё они в начале года, обещали улицу Куликова отремонтировать. И где?" – спросил Владимир Соннов.

"И у нас такая же ситуация с ериком. Нашей администрации и чиновникам все равно на людей, природу, экологию. Пишите жалобы", – посоветовала Алла Тришина.

"Если один два человека напишут жалобы, толку не будет. А если все жители этого района напишут в Генпрокуратуру десятки тысяч жалоб, то сразу создадут какую какую-нибудь комиссию и толк будет, и даже кого-нибудь накажут", – предположил Рихард Вагнер.

"Кавказский узел" также писал, что 23 октября астраханцы пожаловались на пробки из-за разбитых дорог. По их словам, из-за ухабов на Астраханском железнодорожном мосту постоянно возникают заторы, а власти не предпринимают мер.

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