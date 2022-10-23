23 октября 2022, 07:36

Жители Астрахани пожаловались на пробки из-за разбитых дорог

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за ухабов на Астраханском железнодорожном мосту постоянно собираются пробки, а власти не предпринимают мер, пожаловались астраханцы в социальной сети "ВКонтакте". Часть комментаторов отметила, что пробки в Астрахани возникают еще и из-за плохой планировки дорожных развязок, а другая часть раскритиковала водителей за неграмотное вождение.

На Астраханском железнодорожном мосту ежедневно возникают длинные пробки, пожаловались местные жители в соцсети "ВКонтакте". "Старый" мост встал в мертвой пробке. Затор в этот раз образовался по направлению от Эллинга в Трусовский район. Как правило, пробка на мосту образуется в обратном направлении. Причиной заторов обычно становятся ямы в дорожном покрытии", – сказано в публикации, размещенной 22 октября в группе "Астрахань Online".

На 07.00 мск 23 октября эта публикация в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 179 тысяч пользователей, набрала 186 отметок с реакцией пользователей и 58 комментариев.

"Бесконечная история", – написал Рамиль Шугаипов.

"Зачем нам нормальные дороги, пешком ходить надо. А по дорогам пусть губернатор ездит", – сыронизировал Сергей Боярко.

"Причина пробок на мосту – на дорогах нет правильной дорожной инфраструктуры, нет правильно спроектированных дорожных развязок. Кроме одностороннего движения и знаков "разворот" и "поворот запрещен" этот город ничего не знает", – заявил Максим Карцхия.

"Ещё странно, когда поток машин при повороте направо пропускает пешеходов. Автомобилисты стоят и ждут, когда люди пройдут, а они не торопятся. В Москве давно отменен такой способ перехода пешеходов. И у нас в Астрахани есть в некоторых местах такие светофоры", – отметил Вадим Принзин.

Часть других комментаторов высказала альтернативную точку зрения. "Пробка не из-за ям на дорогах, а из-за построения автомобилей не на своей полосе. Если идёт одна полоса, значит все дружно в один ряд, а не "толпится" в два ряда", – считает Ангелина Тишкова.

"Машин много стало и меньше думающих становится... А на ямы можно всегда свалить", – высказался Георгий Степанов.

"Кавказский узел" также писал, что после начала мобилизации в Астраханской области около села Караозек скопились сотни машин тех, кто решил выехать из России в Казахстан. Из-за пробок на границе власти Астраханской области 29 сентября ввели режим ЧС. 3 октября власти информировали, что пробки на выезде из Астраханской области в Казахстан исчезли.

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Примечание:

"Прокуратура Астрахани выявила нарушения в работе мэрии по расчистке дорог от снега", "Режим повышенной готовности введен в Астраханской области из-за пробок на границе", "В Астрахани снежные заносы стали причиной многочисленных автомобильных пробок".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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