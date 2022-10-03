Власти отчитались об отсутствии пробки на выезде из Астраханской области в Казахстан

03 октября 2022, 20:29

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За несколько дней через пункт пропуска на границе России и Казахстана в Астраханской области проехали около 10 тысяч человек, очередь на выезд практически ликвидирована, заявил сегодня глава Красноярского района.

Как писал "Кавказский узел", после начала мобилизации в Астраханской области около села Караозек скопились сотни машин тех, кто решил выехать из России в Казахстан. С 28 сентября в Красноярском районе Астраханской области был введен режим повышенной готовности. астраханцы рассказали, что в очереди к КПП «Караузек» люди проводят по несколько суток, на всем протяжении пробки нет продуктовых магазинов, медпунктов и туалетов, пожаловались астраханцы. Местные таксисты установили высокие тарифы на свои услуги в приграничной зоне, сообщили они. 30 сентября стало известно, что сотрудники военкомата на мобильном призывном пункте начали вручать повестки желающим выехать в Казахстан.

После начала мобилизации в Астраханской области около села Караозек скопились сотни машин тех, кто решил выехать из России в Казахстан. Руслан Бисенов 26 сентября подтвердил, что около пункта пропуска "Караузек" длинные очереди из легковых автомобилей. "Ощущение такое, будто все мужчины собрались тут. Вместо того чтобы явиться в военкомат, они решили поехать в Казахстан. В легковых машинах в основном мужчины, примерно от 30 до 50 лет. Бесконечный автомобильный поток из разных регионов юга России", – написал чиновник в своем Telegram-канале.

Ситуация на пункте пропуска "Караузек" на границе Астраханской области и Казахстана нормализовалась, сообщил сегодня глава Красноярского района Руслан Бисенов в своем Telegram-канале. "В настоящее время ситуация в приграничной зоне стабилизировалась. Очередь из автомобилей практически ликвидирована. И поэтому сегодня было решено провести на этой территории субботник", - заявил Бисенов.

Он отметил, что через пункт пропуска проехало свыше 10 тысяч человек. "За несколько дней через пункт пропуска через государственную границу в селе Караозек проехало порядка 3000 автомобилей и более 10 000 людей", - подчеркнул глава района.

Пр данным сервиса "Яндекс.Карты" на 20.20 мск протяженность очереди у КПП "Караузек" не превышает 583 метра.

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