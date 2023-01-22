Тофиг Ягублу освобожден после истечения срока ареста

22 января 2023, 12:01

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Оппозиционер Тофиг Ягублу вышел сегодня на свободу после отбытия 30-суточного ареста за хулиганство и неподчинение полиции. Он и его соратники прекратили голодовку, которую объявили ранее в знак протеста против необоснованного, по их мнению, решения суда о заключении под стражу.

Как информировал "Кавказский узел", оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку в изоляторе 5 января, после отказа суда удовлетворить его жалобу на административный арест. На седьмые сутки голодовки семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию. Голодовку в поддержку требований политика проводила также его супруга и группа активистов. 20 января число участников акции возросло до 11. При этом Ягублу призвал соратников прекратить голодовку, отметив, что срок его ареста подходит к концу. Однако участники акции продолжили акцию протеста.

Тофиг Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД были нарушены, заявил ранее его адвокат.

Сегодня утром Тофиг Ягублу был освобожден из-под стражи, сообщила его дочь Нигяр Хази. "Первым делом отец поехал из больницы в штаб-квартиру партии "Мусават", где проводилась голодовка в знак солидарности с ним. Он поблагодарил ее участников за самоотверженность. Отец им сказал, что поскольку он уже на свободе, то прекращает голодовку и призвал активистов также перестать голодать", – сказала Хази корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, после поездки в штаб-квартиру "Мусавата", Ягублу прибыл домой. "С возвращением отца акцию голодовки и прекратила моя мать Мая Ягублу. Оба моих родителя за это время сильно подорвали здоровье. Но теперь мы все вместе. Конечно, понадобится время для восстановления их здоровья. Нам в этом будет помогать друг нашей семье, замечательный врач и человек, профессор Адиль Гейбулла", – продолжила Хази.

Она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook* фотографию, на которой показано, что она пьет чай вместе со своими родителями и доктором Гейбуллой.

Голодовка была единственным способом выразить протест против несправедливости, пояснил Тофиг Ягублу. "На свободе моя борьба за свободное общество и против произвола беззакония будет продолжаться. Спасибо всем тем, кто меня поддержал во время моей акции. Спасибо независимым журналистам, которые каждый день освещали нашу акцию", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тофиг Ягублу – азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

После длительной голодовки супругам Ягублу необходимо лечение, чтобы восстановить подорванное здоровье, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" врач Адиль Гейбулла.

По его словам, лечение возможно в домашних условиях. Он отметил, что дома медработники могут ставить супругам Ягублу капельницы и уколы.

Активисты, которые голодали в штаб-квартире "Мусавата" в поддержку Тофига Ягублу, также завершили голодовку, заявил один из ее участников, член партии Народного фронта Азербайджана Руслан Амиров.

"Тофиг Ягублу выйдя на свободу, сразу приехал к нам. Он поблагодарил нас за поддержку, но просил остановить акцию, чтобы далее мы не подвергали рискам здоровье. И мы прекратили голодовку. Однако мы продолжим всеми предусмотренными законом средствами бороться за освобождение Бахтияра Гаджиева и других политзаключенных", – сказал Амиров корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что Бахтияр Гаджиев 5 декабря 2022 года объявил голодовку в изоляторе и проводил ее до 28 декабря 2022 года, когда прекратил акцию по настоянию родителей и общественности. Но 29 декабря 2022 года суд отказал в переводе Гаджиева под домашний арест, а 9 января не была удовлетворена жалоба на это решение, и Гаджиев снова начал голодовку. Во время повторной голодовки его состояние существенно ухудшилось. 20 января адвокат Джавад Джавадов рассказал после посещения Гаджиева, что у него существенная потеря веса, пониженное давление, но голодовку он прекращать не намерен. 21 января, по словам адвоката Немата Керимли, Гаджиев продолжал голодовку. При этом суд продлил срок его ареста еще на один месяц.

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