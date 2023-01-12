Азербайджанского оппозиционера не пустили в Грузию

12 января 2023, 14:39

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Грузинские пограничники отказали во въезде в страну заместителю председателя партии Народного фронта Азербайджана, зятю Тофига Ягублу Сеймуру Хази. Причины отказа политически мотивированы, указал лидер партии Али Керимли.

Журналист, заместитель председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймур Хази сообщил, что власти Грузии не позволили ему въехать в страну. "Правительство Грузии не пустило меня в эту страну без причины", - написал он сегодня на своей странице в Facebook*.

Эту информацию подтвердил и председатель ПНФА Али Керимли.

"Сеймура Хази не пустили в Грузию, когда он хотел вернуться в Грузию из Турции. Сеймур уехал в Турцию на официальные встречи из Грузии. Грузинские пограничники не объяснили, почему не пустили Сеймура в Грузию. Поэтому главная вероятность заключается в том, что поручение Грузии было дано от властей Азербайджана", - написала он на своей странице в Facebook*.

Режим мобилизовал все ресурсы на борьбу с ПНФА, отметил Керимли. "17 лет не разрешают мне выезжать за границу, чтобы мешать нашим внешним отношениям", - написал он.

"Кавказский узел" писал, что в 2006 году МВД, ссылаясь на уголовное дело 1994 года, отказало Али Керимли в выдаче нового паспорта, когда истек срок старого. В 2009 году Керимли направил жалобу в ЕСПЧ в связи с невыдачей паспорта, который в Азербайджане играет также роль зарубежного. В 2015 году Страсбургский суд признал нарушение его прав на свободу передвижения и постановил выплатить ему 8,6 тысячи евро. Защита Керимли в ноября 2016 года заявила о неисполнении Азербайджаном этого решения. Отказ лидеру партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли в выдаче загранпаспорта и фактический запрет на его выезд за рубеж имеет политические мотивы, как и в случаях с другим критикам власти, уверены правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что Сеймур Хази был задержан днем 29 августа 2014 года. По версии правоохранительных органов, журналист избил незнакомого ему человека по имени Магеррам Гасанов. 6 сентября было объявлено о заключении под стражу второго участника инцидента - Гасанова, который, по версии прокуратуры, оскорбил и ударил Хази.В суде Хази отверг предъявленные ему обвинения и назвал их политически мотивированными, Гасанов отказался от дачи показаний. Адвокаты ходатайствовали признать обоих подсудимых потерпевшими, но суд отказал в этом.29 января 2015 Апшеронский районный суд Азербайджана признал Сеймура Хази виновным в хулиганстве и приговорил к пяти годам лишения свободы. Другой фигурант уголовного дела Магеррам Гасанов получил шесть месяцев тюремного заключения, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Журналист, зять оппозиционера Тофига Ягублу Сеймур Хази вышел на свободу после пятилетнего тюремного срока 29 августа 2019 года.

Власти Грузии не раз отказывали во въезде жителям регионов Северного Кавказа. Так, в 2014 и 2015 годах о проблемах с пересечением границы Грузии заявляли жители Чечни Бекхан Гельгоев, Жалавди Гериев и врач из Ингушетии Аслан Хаджиев. В 2017 году имама Насыр-Кортской мечети Хамзата Чумакова не пустили в Грузию на лечение. Отказы во въезде при попытках посетить Грузию получали также жители Дагестана. В 2008 году чеченскую правозащитницу Наталью Эстемирову не пустили в Грузию после прямого вопроса о ее национальности.

В июне 2022 года жители Дагестана, Ингушетии и Чечни рассказали, что некоторых уроженцев Северного Кавказа не пускают через границу Грузии без объяснения причин, некоторые получили по два и даже три отказа. По их словам, те граждане России, у которых есть вид на жительство в других странах, проходят границу без проблем. 9 сентября 2022 года стало известно, что российский стендап-комик Гарик Оганисян получил отказ в посещении Грузии, где у него были запланированы концерты. Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, пояснил грузинский аналитик Давид Авалишвили

После объявления в России частичной мобилизации случаи отказов участились. Так, 24 сентября 2022 года пользователи соцсетей сообщили, что на КПП со стороны Грузии жителей Северного Кавказа пограничники отводят в отдельный кабинет. Многим российским кавказцам отказывают во въезде в страну. 6 октября 2022 года грузинские пограничники отказали во въезде в страну блогеру и защитнику прав человека на Северном Кавказе Руслану Камбиеву, который планировал принять участие в форуме в Кобулети. В ноябре стало известно, что пограничники отказали во въезде нескольким российским журналистам и активистам.

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