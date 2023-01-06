Юристы оценили возможности досрочного освобождения Тофига Ягублу

06 января 2023, 18:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Несмотря на то, что возможности обжалования административного ареста оппозиционного азербайджанского политика Тофига Ягублу исчерпаны, правовые механизмы для его досрочного освобождения существуют, отметили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" юристы.

Как писал "Кавказский узел", правозащитная организация "Линия защиты" назначила на 23 декабря протестную акцию в центре Баку с требованием освободить активиста Бахтияра Гаджиева, мэрия отказалась согласовать ее. В ночь на 23 декабря начались задержания активистов. Задержанный в ходе акции Тофиг Ягублу был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу, который находится под административным арестом в Баку, ограничиваются, в частности, право на звонки, встречи с близкими и получение передач, а также была нарушена конфиденциальность встречи с адвокатом, заявил его адвокат Немат Керимли. 5 января Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на административный арест оппозиционного политика Тофига Ягублу. В знак протеста он объявил голодовку.

Тофиг Ягублу – азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести. В апреле 2015 года, когда Тофиг Ягублу отбывал тюремное наказание, в Томске скончалась его младшая дочь Наргиз Ягублу, которая до замужества и отъезда из Азербайджана была активисткой молодежной организации партии "Мусават", говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Юридические возможности досрочного освобождения Ягублу после отклонения апелляционной жалобы исчерпаны, сообщил адвокат Бахруз Байрамов корреспонденту "Кавказского узл"

"Ягублу протестует не только против неправомерного ареста. Его требования связаны также с такими элементарными вещами, как обеспечение передачи ему еды из дома, потому что пища, предоставляемая в изоляторе не качественная. Человек нуждается в нормальном питании, потому что должен принимать лекарства для лечения хронического заболевания. Он требует также свиданий с близкими", - отметил Байрамов.

Он сказал, что 6 января не смог посетить Ягублу. "Но завтра (7 января) я, или мой коллега Немат Керимли обязательно посетим его", - сказал Байрамов.

После решения апелляционного суда у защиты исчерпываются возможности добиться досрочного освобождения арестанта, подтвердил эксперт в области права, член Коллегии адвокатов Асабали Мустафаев, специализирующийся на административных де

"Однако правовые средства для досрочного освобождения все же есть. Если у арестанта ухудшилось в изоляторе состояние здоровья в результате усугубления хронического заболевания или вследствие длительной голодовки, то руководитель учреждения, где он содержится может обратиться в суд с ходатайством об освобождении", - отметил Мустафаев.

Кроме того, по его словам, прокуратура как надзорный орган также может ходатайствовать об освобождении арестованного в административном порядке если найдет нарушения в деле об его аресте. "Однако таких прецедентов в Азербайджане не было. И если вмешательство прокуратуры будет, то в реалиях Азербайджана, это скорее станет результатом политической воли власти, нежели правовым механизмом", - сказал Мустафаев.

"Объективных причин для объявления Тофигом Ягублу голодовки нет", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана.

"У Тофига Ягублу такие же условия и режим содержания, как у других арестантов. Продукты и другие предметы передаются в соответствии с установленными нормативами. После ареста с ним четыре раза встречались адвокаты, четыре раза для него принимались передачи от близких, обеспечивается его права на телефонные разговоры", - сказали в пресс-службе.

Что касается самого наказания, то по словам представителя ведомства, оно установлено судом и подтверждено апелляционной инстанцией.

О плохом качестве пищи в Бинагадинском пункте содержания лиц, арестованным в административном порядке, рассказал активист движения "Демократия -1918" Афияддин Мамедов, недавно отбывший административный арест на 30 суток.

"Пищевой рацион там очень слабый. Утром арестанту дают 1/6 часть буханки хлеба весом 300-400 гр. и 2-3 гр. сливочного масла с полусладким чаем. Днем дают такой же кусок хлеба с постным супом либо из вермишель, либо из макарон. На ужин также дают макарон или вермишель с маленьким куриным бедрышком и стакан чая. Причем, подаваемые блюда очень невкусные и некачественные", - рассказал Мамедов.

Нормы питания в изоляторе установлены нормативными актами полицейского ведомства, указал другой адвокат Ягублу Немат Керимли.

"В иерархии нормативно-правовых актов документы отдельных ведомств находятся в самом низу. Они должны соответствовать законам страны и международным конвенциям. Есть также Пенитенциарные правила Совета Европы, согласно которым заключенные должны обладать правами на обеспечение питанием в количествах необходимых для нормального функционирования их организма. Должны уважаться права заключенных на регулярное общение с близкими, в том числе телефонные разговоры и свидания", - пояснил Керимли.

Он отметил, что несмотря на то, что возможности обжалования ареста Ягублу исчерпаны, правовые механизмы для досрочного освобождения остаются.

"Есть возможности прокурорского протеста. Кроме того, у главы государства есть исключительные полномочия по помилованию. Но, к сожалению, в реалиях Азербайджана и отношении власти к личности Ягублу задействование этих механизмов представляется нереальным", - сказал адвокат.

Дочь политика Нигяр Хази сообщила, что ждала сегодня звонка от отца. "Сегодня отец должен был по графику позвонить. До конца рабочего дня он так и не позвонил. А после завершения рабочего дня звонить там не дают. Но, зная характер отца, я уверена, что продолжает голодовку. Но эта голодовка чревата последствиями для его здоровья. Он и так был болен, накануне ареста ему делали капельницы. Еду, которую мы ему приносили не принимали. Ему позволяют передавать только печенья", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Хази.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.