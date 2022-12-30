Протестующие в Ереване потребовали добиться открытия Лачинского коридора

30 декабря 2022, 13:06

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Власти Армении должны принять меры для открытия Лачинского коридора, заявили сегодня протестующие около здания правительства в Ереване. Участникам акции протеста в Степанакерте не удалось встретиться с командующим миротворцами, рассказал организатор шествия.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продуктов в регионе и остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Власти Карабаха решили ограничить работу общепита из-за нехватки продовольствия и необходимости экономить электроэнергию. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 19-е сутки.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Представители азербайджанских НПО требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга.

Жители Нагорного Карабаха провели сегодня акцию протеста перед зданием правительства Армении с требованием принять меры для открытия Лачинского коридора, сообщает News.am.

"Сегодня 19-й день блокады Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). […] Сегодня мы не видим никаких положительных шагов. Хотя мы видели, что премьер-министр Никол Пашинян лично сказал президенту Путину в России, что Лачинский коридор закрыт, но при этом не предпринимают никаких положительных шагов", - приводит издание слова одного из протестующих, Артура Степаняна.

27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным напомнил, что Лачинский коридор является зоной ответственности российских миротворцев. В тот же день карабахские активисты пришли к к аэропорту Степанакерта, где находится база российских миротворцев, и остались у базы на ночь, требуя встречи с Андреем Волковым, командующим миротворческим контингентом.

Активисты не добились встречи с командующим миротворцами

Командующий миротворцами Андрей Волков к 28 декабря не вышел к протестующим, и они 28 декабря ушли из аэропорта, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов протеста, врач Тигран Петросян.

Петросян обвинил власти Нагорного Карабаха в бездействии, которое, по его словам, и привело к тому, что народ самоорганизовывается и направляет свои вопросы миротворцам. "Причем мы хотели встретиться с командующим МС Андреем Волковым, чтобы он передал наши возмущения высшим инстанциям, и мы хотим получить все ответы от высшего руководства России. Однако Волков отказался с нами встретиться", - сказал он.

Поскольку с Андреем Волковым встретиться не удалось, участники шествия направились к парламенту Нагорного Карабаха, где с группой активистов встретились депутаты, отметил Тигран Петросян.

По его словам, после долгих обсуждений с депутатами, было решено создать общественную группу, которая сможет донести требования армянского народа до руководства России.

Напомним, 29 декабря Никол Пашинян вновь выступил с заявлением по поводу эффективности действий российских миротворцев. Он предложил либо поднять вопрос о наделении российских миротворцев мандатом Совбеза ООН, либо направить в Нагорный Карабах международные миротворческие силы. МИД России назвал неприемлемой критику в адрес российских миротворцев, а пресс-секретарь Путина отметил, что для привлечения международных сил необходимо согласие Азербайджана.

При этом уже к 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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