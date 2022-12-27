Участники шествия в Нагорном Карабахе остались на ночь у базы миротворцев

27 декабря 2022, 22:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В пешем марше из Степанакерта к аэропорту, где находится база российских миротворцев, приняли участие более трех тысяч человек. Они потребовали разблокировки дороги и остались у базы, добиваясь встречи с командующим миротворческим контингентом.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Сегодня, на 16-й день блокады Лачинского коридора, российские миротворцы отказались пропустить по Лачинскому коридору участников автопробега из Еревана в Степанакерт в связи с тем, что не могут дать гарантии их безопасности.

Лачинский коридор, проезд по которому закрыт с 12 декабря, является зоной ответственности российских миротворцев, напомнил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе в трехстороннем формате было начато 26 декабря на встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщил Путин.

Марш начался 27 декабря в 15.00 (14.00 мск), от памятника "Мы и наши горы" в направлении Степанакертского аэропорта, где расположена база российских миротворцев. Участники шествия потребовали встречи с командующим российскими миротворческими силами генералом Андреем Волковым, чтоб задать вопросы и представить требования.

"В 16.30 (15.30 мск) шествие подошло к воротам Степанакертского аэропорта. Мы не пошли к основным воротам, чтоб не мешать передвижению автомагистрали Аскеран-Степанакерт. И вход в базу самих миротворцев. Мы озвучили наше желание встретиться с командующим РМС в Арцахе. Мы прождали до 17.30 (16.30 мск). Нам сказали, что не могут связаться с Волковым. Участники шествия приняли решение, детей с мамами отправить обратно в Степанакерт, а те, кто желает остаться, спуститься к второму входу в базу РМС в Степанакертском аэропорту. Там мы продолжим ждать встречи с генералом Волковым. Пока вход на базу мы закрывать не будем", - сказал один из инициаторов марша Тигран Петросян.

"Наше основное требование - чтобы российские миротворцы выполняли свои обязательства, написанные в заявлении от 9 ноября 2020 года, а именно обеспечили жителям Арцаха безопасное проживание и передвижение", - указал он.

"Наши требования написаны на наших плакатах. И мы требуем их выполнения и ответы на поставленные нами вопросы. Мы ждем генерала Волкова, и если надо, подождем все ночь, и пока не блокируем их вход и выход в базу", - сказал Тигран Петросян в прямом эфире с места события.

Участники шествия несли плакаты: "Сейчас творится операция «Кольцо-2?", "Путин, держи слово", "Мы тебе поверили", "Требуем от РМС выполнения заявления от 9 ноября 2020 года". По данным на 20.00 мск, участники акции все еще находятся у базы РМС, у Степанакертского аэропорта, на трассе Аскеран- Степанакерт. Плакаты выставлены у забора базы РМС. Передвижение автомобилей не нарушено, передает корреспондент "Кавказского узла".

В ряде армянских сел бывших Ханларского, Шаумяновского районов Азербайджанской ССР и Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) в апреле-августе 1991 года была проведена операция "Кольцо", в ходе которой, по данным армянской стороны, было депортировано население 27 армянонаселенных сел Карабаха. Между тем в Азербайджане не согласны с такой интерпретацией операции "Кольцо".

После того, как шествие началось, , к нему начали присоединяться и другие группы, и в итоге участников шествия стало более трех тысяч, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из инициаторов акции Кристин Балаян.

Она отметила, что мужчины остаются у аэропорта, и ждут встречи с генералом Волковым. "Ребята намерены ночь провести у российской базы, до тех пор, пока встреча не состоится, и дорога не будет разблокирована", - сказала она

"Мы обратились в штаб российского миротворческого контингента у аэропорта Степанакерта с требованием немедленно разблокировать Лачинский коридор и обеспечить бесперебойное движение по нему, в соответствии с пунктом 6 трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") находится в полной блокаде. Сотни тяжелобольных пациентов нуждаются в лекарствах и квалифицированной медпомощи в Армении. Десятки детей разлучили с родителями и близкими, лишили права на образование. Полное отсутствие импорта товаров грозит массовым голодом. И несмотря на все эти невзгоды, народ Арцаха не намерен идти ни на какие уступки. Права человека не могут зависеть от условий. Они являются обязательными для всех членов мирового сообщества", - заявила Балаян.

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Участница шествия, многодетная жительница Степанакерта Гаяне Агаджанян сказала, что так как Россия "взяла на себя обязательства обеспечить безопасность жителей Арцаха, включая свободное передвижение по Бердзорскому (азербайджанское название - Лачинский - Прим. "Кавказского узла") коридору, то наши вопросы в первую очередь должны быть направлены к ним".

"Наши вопросы и требования к России справедливы. Но в тоже время мы понимаем, что у нас должна быть одна, неизменная позиция - никаких уступок. Потому, что каждая уступка – это равносильно концу, и лишения будущего наших детей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы не уйдем от базы, пока генерал Волков не встретится с нами, мы настроены решительно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница шествия Сосе Баласянян.

26 декабря участники круглого стола в Степанакерте направили письмо-обращение к командованию российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Председатель Революционной партии Арцаха Артур Осипян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ответа на их письмо пока нет.

Минобороны России отчиталось сегодня, что продолжаются переговоры по разблокированию дороги между Арменией и Нагорным Карабахом. "Командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с армянской и азербайджанской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт - Горис", - указано в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.

Азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН возразил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.