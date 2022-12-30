Лачинский коридор остается закрытым 19-е сутки

30 декабря 2022, 09:34

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Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается заблокированной 19-е сутки, но азербайджанские активисты сегодня разрешили проезд по ней нескольким машинам Международного комитета Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продуктов в регионе и остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Власти Карабаха решили ограничить работу общепита из-за нехватки продовольствия и необходимости экономить электроэнергию. 29 декабря Лачинский коридор оставался заблокированным 18-е сутки.

Азербайджанские активисты, заблокировавшие трассу, пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Так, 19 декабря мужчина, нуждающийся в срочной операции, был перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников МККК, 24 декабря четырехмесячный ребенок в тяжелом состоянии также был доставлен в Ереван. 28 декабря сотрудники МККК эвакуировали еще трех пациентов.

Акция экоактивистов и представителей НПО продолжается на дороге уже 19-е сутки, сообщает сегодня со ссылкой на своего корреспондента азербайджанское агентство Trend.

При этом сегодня были "созданы условия для проезда" трех автомобилей МККК, пишет АПА. "Участники акции открыли коридор для проезда машин", - говорится в публикации агентства.

Напомним, утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Представители азербайджанских НПО требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга.

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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