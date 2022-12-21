Дело астраханских силовиков продемонстрировало практику подбрасывания наркотиков

21 декабря 2022, 10:37

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Фабрикация уголовных дел о хранении наркотиков практикуется силовиками в связи с доступностью дикорастущей конопли в Астраханской области и возможностью продвинуться по службе, прокомментировали активист и юрист дело трех бывших полицейских.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Следком отчитался о передаче в суд дела трех бывших полицейских и жителя Астрахани, обвиненных в связи с фабрикацией уголовного дела о хранении наркотиков. Они обвинены по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), статье 33 и части 3 статьи 159 (пособничество в мошенничестве) и части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 1

По версии следствия, в августе два инспектора ДПС решили улучшить показатели своей работы и обратились к знакомому бывшему полицейскому с просьбой подыскать человека, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за оборот наркотиков. Тот нашел двух жителей Астрахани, вывез их на участок в Советском районе и "под давлением и применением физической силы" заставил одного из них собрать дикорастущую коноплю, а затем идти по дороге навстречу сотрудникам ДПС. Инспекторы задержали астраханца, и в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое уже прекращено по реабилитирующим основаниям.

Фальсификация уголовных дел о наркотиках – «довольно частое явление в полиции» в Астраханской области, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" астраханский политолог, председатель реготделения ПАРНАС Михаил Долиев.

"Во-первых, подкинуть небольшой пакетик пострадавшему довольно просто. Во-вторых, наркотики у работников полиции всегда под рукой, потому что они часто изымают [наркотики]. В-третьих, очень многие люди в Астраханской области используют коноплю, например, для рыболовных снастей, прикармливают рыбу (уж не знаю, почему рыба охотнее клюет на это). У некоторых дачников конопля может случайно вырасти на садовом участке. Две недели не ходил на дачу - вот тебе и уголовное дело. Дело в том, что в Астраханской области конопля испокон веку произрастает в диком состоянии", - рассказал Михаил Долиев.

По его сведениям, начальство в региональных управлениях МВД всегда требует повышенную раскрываемость, «а здесь всегда и материал, и «подозреваемые» под рукой».

Долиев отметил, что не располагает сведениями о динамике подобных фальсификаций в Астраханской области, так как не работал с подследственными по подобным преступлениям.

"Но еще недавно, лет пять назад, беспредела было больше. Я знаю, как минимум три случая, когда знакомым молодым людям подкидывали наркоту. И могу сказать точно, что эти уголовные дела не доходили до судов. Родители этих ребят находили «крышу» выше или решали проблему «на месте». То есть фальсификация уголовных дел – это не только новые звания [для силовиков], но и неплохой доход. В настоящее время о таких случаях мне почти неизвестно. Видимо, сверху было дано указание - навести порядок в данном вопросе. Да и зарплата сотрудникам внутренних дел была заметно повышена... Хотя, возможно, полиция стала более закрытым учреждением, чем раньше, поэтому о случаях фальсификаций стало не так слышно", - сказал он.

В 2021 году участковый в Астраханской области был обвинен в том, что инсценировал раскрытие преступления о хранении наркотиков, чтобы повысить показатели своей работы. По версии следствия, для этого он убедил невиновного признаться в сборе и хранении марихуаны. Суд признал полицейского виновным в превышении полномочий и оштрафовал на 80 тысяч рублей.

В качестве примера Михаил Долиев привел случай, когда около пяти лет назад в одном доме в Астрахани не могли закрыть действующий наркопритон. "Куда мы только ни писали. Поговаривали, что «крышевал» бизнес [сотрудник силовой структуры]. И вдруг настал момент, и заведение само закрылось", - сказал он.

Для решения проблемы фальсификаций уголовных дел по наркотикам и иным преступлениям «необходимо пойти по пути цивилизованных стран мира», убежден он. "То есть легализовать употребление марихуаны в лечебных целях, как это делают в странах Европы и Америки. Нужно, чтобы полиция была действительно открыта для общественного контроля, а не для липовых «общественных советов», куда входят родственники работников полиции", - сказал Михаил Долиев.

На сайте Советского райсуда Астрахани размещена карточка дела четырех человек, обвиняемых по тем же статьям УК РФ, которые перечислил Следственный комитет. Так, Гали Аубикеров и Нуржан Картбалаев обвинены по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия или угрозой насилия, группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности), Исмаил Элесханов - по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), а Алексей Санджи-Гаряев Алексей Алексеевич обвинен в пособничестве этим преступлениям. Дело поступило в суд 25 ноября, заседание было назначено на 5 декабря.

"Из графика суда непонятно, состоялось ли судебное заседание, назначенное на 5 декабря. Нет и информации о дате следующего заседания. Возможно, оно проходит в закрытом режиме. На сайте суда не указаны и имена адвокатов. Что странно", - прокомментировал информацию суда юрист Сергей Иващенко, не участвующий в деле.

Элесханову грозит наказание либо в виде крупного штрафа (от 100 тысяч рублей), либо в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо до шести лет лишения свободы, сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

"Трем другим фигурантам дела в случае, если на суде будет доказана их вина, грозит реальный срок лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщил Сергей Иващенко.

Напомним, в октябре 2019 года три сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков горотдела МВД в Астрахани были задержаны и арестованы по обвинению в фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности. По версии следователей, полицейские указали в оперативных документах, что одну из квартир в городе посещают люди, принимающие там наркотики. Однако уголовное дело о создании наркопритона было заведено на человека, причастность которого к этому преступлению ничем не была доказана.

В августе того же года три сотрудника Астраханского линейного отдела МВД на транспорте были заподозрены в том, что намеревались через посредника продать наркотики и задержать покупателя для улучшения показателей своей работы. По версии следствия, они договорились со знакомым, что он найдет покупателя и продаст наркотики, а они задержат покупателя и привлекут его к уголовной ответственности. Но сотрудники УФСБ при проведении оперативно-разыскных мероприятий нашли сверток с наркотиками и установили, что он принадлежит полицейским.

В августе 2015 года сотрудник уголовного розыска в Астрахани был обвинен в том, что в декабре 2014 года для повышения показателей своей работы подбросил в карман наркозависимому местному жителю пакет с наркотиками и заставил признаться в их хранении. Во время расследования дела полицейского следователи выявили ещё три аналогичных эпизода, сообщило 18 августа 2015 года ИА “Волга-Каспий”

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