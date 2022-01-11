Уголовный кодекс России. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

11 января 2022, 11:54

Полицейские в Астраханской области осуждены по делу о превышении полномочий

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший начальник ОМВД по Енотаевскому району получил реальный срок по делу о фальсификации материалов, трое его подчиненных - условные.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года двое участковых выявили факт фиктивной постановки на учет двух граждан Узбекистана местной жительницей. Чтобы не привлекать женщину к уголовной ответственности по статье 322.3 УК России (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина...) глава ОМВД по Енотаевскому району дал указание начальнику районного отдела участковых сфальсифицировать материалы проверки и тот согласился. Данный факт был выявлен сотрудниками регионального УФСБ, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Полицейские признаны виновными по части 1 статье 286 УК России (превышение должностных полномочий). Бывший начальник ОМВД по Енотаевскому району приговорен к двум годам колонии-поселения, его подчиненные получили от 1,2 до 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком и лишением права в течение трех лет занимать определенные должности. "По факту указанной фиктивной постановки на учет иностранных граждан Енотаевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года начальник УБЭП МВД по Астраханской области был заподозрен в мошенничестве. По версии следствия, он получил от подчиненного 500 тысяч рублей в обмен на обещание продлить контракт по службе.

Примечание:

"Депутат астраханской гордумы осужден за мошенничество", "Глава района Астраханской области обвинен в мошенничестве на 40 миллионов", "Следователи заподозрили аферу при благоустройстве мемориала в Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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