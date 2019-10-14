Три наркополицейских арестованы в Астрахани по делу о фабрикации улик

14 октября 2019, 12:54

Оперуполномоченные заподозрены в фальсификации материалов о создании наркопритона жителем Астрахани, сообщило сегодня следствие.

Трое полицейских в июле-августе указали в оперативных документах, что одну из квартир в городе посещают люди, принимающие там наркотики. Уголовное дело о создании наркопритона завели на человека, причастность которого к этому преступлению ничем не была доказана, говорится в сообщении пресс-службы областного следственного управления.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского отдела МВД задержаны и решением суда заключены под стражу. Против них возбуждено дело по статье "Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности". Следователи проверяют, не занимались ли те же полицейские фальсификацией других дел, проинформировало сегодня на своем сайте управление Следкома по Астраханской области.

Областной главк МВД после задержания трех своих сотрудников отчитался о начале служебной проверки. "В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте УМВД по Астраханской области.

По части 4 статьи 303 Уголовного кодекса подозреваемым грозит до четырех лет заключения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе трое сотрудников Астраханского линейного отдела МВД на транспорте были заподозрены в попытке продать наркотики через посредника. По версии следствия, полицейские хотели задержать покупателя и тем самым повысить показатели своей работы.