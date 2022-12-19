Сотрудники полиции. Фото Влада Александрова, Юга.ру

19 декабря 2022, 14:15

Полицейские в Астрахани обвинены в фабрикации уголовного дела

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Два инспектора ДПС и бывший полицейский заставили жителя Астрахани собрать коноплю, чтобы сфабриковать в отношении него дело о хранении наркотиков, сообщили следователи.

По версии следствия, в августе два инспектора ДПС решили улучшить показатели своей работы и обратились к знакомому бывшему полицейскому с просьбой подыскать человека, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за оборот наркотиков.

"Бывший сотрудник полиции подыскал двух местных жителей, вывез их на участок местности, расположенный неподалеку от улицы 2-ой Валовой в Советском районе г. Астрахани, где под давлением и применением физической силы заставил одного из них собрать дикорастущую коноплю, а затем идти по дороге навстречу сотрудникам ДПС, которые уже ждали их", - сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Астраханской области.

Жителя Астрахани с дикорастущей коноплей задержали, а позже в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое уже прекращено по реабилитирующим основаниям, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кроме того, в рамках расследования уголовного дела установлено, что в мае текущего года вышеуказанный бывший сотрудник полиции с участковым доставили двух астраханцев к зданию ОП № 1 УМВД России по г. Астрахани, где, угрожая проведением в отношении них проверочных мероприятий на предмет причастности к незаконному обороту наркотических средств, похитили у потерпевших денежные средства в размере 11 тысяч рублей", - отмечается в публикации.

Три бывших сотрудника полиции и местный житель обвинены по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), статье 33 и части 3 статьи 159 (пособничество в мошенничестве) и части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщило следствие, уточнив, что в расследовании участвовали оперативники областного УМВД.

"Кавказский узел" писал об аналогичном случае в 2021 году. Тогда, по версии следствия, участковый, чтобы повысить показатели своей работы, инсценировал раскрытие преступления о хранении наркотиков. Для этого он убедил невиновного признаться в сборе и хранении марихуаны. Суд признал полицейского виновным в превышении полномочий и оштрафовал его на 80 тысяч рублей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Полицейские в Астраханской области осуждены по делу о превышении полномочий", "Замглавы Минстроя Астраханской области получил срок по делу о взятке", "Полицейский задержан после гибели водителя в Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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