Замглавы Минстроя Астраханской области получил срок по делу о взятке

13 июня 2019, 19:43

Суд в Астрахани приговорил бывшего исполняющего обязанности заместителя министра строительства и ЖКХ региона к пяти годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2018 года исполняющий обязанности замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области был задержан по подозрению в получении взятки от представителя стройфирмы. В марте дело было передано в суд.

Судом установлено, что представитель стройфирмы попросил и.о. замминистра строительства и ЖКХ региона помочь получить положительное заключение госэкспертизы на строительство объекта. Чиновник потребовал за это денег и выдвинул условие, что заниматься документами для стройфирмы будет компания его родственницы. Замглавы Минстроя получил от руководства стройфирмы часть от ранее оговоренной суммы в размере 300 тысяч рублей. При расследовании дела следователи также установили, что чиновник незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области.

Бывший замглавы Минстроя признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290, ст. 289 УК РФ (получение взятки в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности). Советский районный суд Астрахани приговорил его к пяти годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности сроком на три года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Отметим, что санкции статьи о взятке предусматривают до двенадцати лет лишения свободы, статьи о незаконном участии в предпринимательской деятельности - до двух лет лишения свободы.